ZTE Axon Pad 5G è ufficiale: super batteria e display IPS da 12.1″

Con un evento tenutosi in Cina, ZTE ha finalmente presentato il nuovo Axon Pad 5G, il primo tablet al mondo ad essere dotato di una doppia SIM con connettività 5G. Con specifiche da top di gamma, questo nuovo tablet della nota azienda cinese si propone come una seria alternativa ai classici laptop, sia in ambiente scolastico che lavorativo.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 e doppia SIM 5G per il nuovo ZTE Axon Pad 5G

ZTE Axon Pad 5G è un tablet dotato di un display IPS LCD da 12.1″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), refresh rate da 120 Hz e profondità di colori a 10 bit. Nel cuore del tablet batte la forza del chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, affiancato da RAM di tipo LDDR5 e memoria di archiviazione UFS 3.1. Il sistema operativo installato sul dispositivo è Android 13 con MyOS 13.

Il tablet è compatibile con diversi accessori come la Smart Magnetic Keyboard e la Stylus di ZTE, che ampliano le possibilità offerte da Axon Pad 5G e permettono di lavorare come se si stesse utilizzando un vero e proprio PC portatile. Il dispositivo, inoltre, è protetto da un chip interamente dedicato alla sicurezza dei dati.

La forza di questo tablet risiede anche nella super batteria da 10.000 mAh con il supporto per la ricarica rapida tramite USB-C a 80 W. L'autonomia, quindi, non è problema: questo tablet potrà facilmente sopportare grandi carichi di lavoro arrivando comunque con batteria residua sufficiente fino a sera.

Purtroppo non sono ancora disponibili informazioni sul comparto fotografico, ma dalle immagini ufficiali è possibile notare come il tablet sia dotato di un blocco fotocamere piuttosto grande, con flash LED integrato. ZTE attualmente non ha ancora confermato le varianti di RAM e spazio di archiviazione, mentre rimaniamo in attesa di conoscere anche prezzo e disponibilità.

In occasione della presentazione di questo tablet, ZTE ha annunciato anche il nuovo Axon 50 Ultra 5G, il primo smartphone dell'azienda con comunicazione satellitare.

