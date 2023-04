Axon 50 Ultra 5G ufficiale: è il primo ZTE con comunicazione satellitare

A distanza di pochissimo da primo accenno, ecco che il nuovo top di gamma della casa cinese è ufficiale. ZTE Axon 50 Ultra 5G è stato lanciato quasi a sorpresa e porta con sé varie novità: andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato!

ZTE Axon 50 Ultra 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo flagship ricalca quanto visto con la generazione precedente: ZTE Axon 50 Ultra 5G è dotato di un corpo squadrato, uno schermo Dual Edge e stile da vendere. Come notato già nei primi poster, il dispositivo non presenta la fotocamera sotto il display (presente invece a bordo del precedente Axon 40 Ultra). Al suo posto troviamo un punch hole molto ridotto, posizionato al centro dello schermo.

Il display dello smartphone è un'unità OLED con bordi curvi e una diagonale di 6,67″, con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), profondità colore a 10 bit e refresh rate a 144 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A dispetto di quelle che potrebbero essere le aspettative, ZTE Axon 50 Ultra non è equipaggiato con il chipset di punta Qualcomm di ultima generazione: le specifiche tecniche del flagship sono basate sullo Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 50W.

Il comparto fotografico offre una tripla camera da 64 + 50 + 50 MP con un sensore principale IMX787, stabilizzazione ottica OIS, un ultra-wide ed un teleobiettivo.

Come annunciato anche nei giorni scorsi, il flagship è dotato del supporto alla comunicazione satellitare bidirezionale NTN (reti non terrestri) tramite Beidou.

ZTE Axon 50 Ultra 5G – Prezzo e uscita

Al momento ZTE Axon 50 Ultra 5G non ha ancora una data di commercializzazione e non è stato rivelato il prezzo. Inoltre, almeno per ora, non è stato svelato alcun dettaglio in merito al debutto fuori dalla Cina, in versione Global.

