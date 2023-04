Banggood Fans Day: riscatta i Coupon speciali e raddoppia gli sconti!

Periodicamente, lo store Banggood ripropone l'evento Fans Day con tantissimi sconti ed offerte su numerosi prodotti. Ad aumentare le nostre possibilità di risparmio arrivano anche dei Coupon speciali, con cui è possibile ottenere sconti extra in base al totale della spesa effettuata durante questa nuova promozione.

Il Fans Day di Banggood offre grandi sconti con i coupon per un risparmio extra

In occasione del Fans Day, Banggood propone offerte lampo su tantissimi prodotti tech e gadget, come fidget spinner, macchine radiocomandate, scrivanie da gaming e caricatori GaN. Ogni giorno partiranno nuove offerte su tanti prodotti, quindi date un'occhiata alla pagina dell'evento.

Grazie ai nuovi coupon speciali realizzati appositamente per il Fans Day di aprile, è possibile inoltre risparmiare in un base alla propria spesa. Per esempio, effettuando un acquisto di almeno 60 dollari, potremo sfruttare il coupon che ci offre uno sconto di 4 dollari.

Quella che trovate qui sotto è la lista completa di tutti i codici sconto che vanno riscattati su Banggood e che sono validi per 3 giorni dopo l'attivazione.

$4 di sconto su un ordine di almeno $60

$6 di sconto su un ordine di almeno $90

$10 di sconto su un ordine di almeno $150

$7 di sconto su tutti i metodi di spedizione

Per tutte le informazioni sulle nuove offerte giornaliere e i coupon che è possibile sfruttare grazie a questo nuovo evento, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Banggood. Riscattare i coupon è facilissimo: basta accedere e cliccare sul pulsante “Get” presente accanto al codice che si vuole ottenere.

Dopodiché procedete con i vostri acquisti, magari anche con prodotti su cui è possibile risparmiare con un codice sconto; il coupon speciale sarà applicabile direttamente al momento del check-out.

