Dove comprare Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter

Appassionati del maghetto più famoso al mondo, avete appena trovato lo smartphone che fa al caso vostro. L'ultimo smartphone di Xiaomi è dotato di specifiche al top e si arricchisce anche di una versione speciale d'eccezione: ecco dove comprare Redmi Note 12 Harry Potter Edition!

Redmi Note 12 Harry Potter Edition: dove comprare la versione speciale dedicata al maghetto più famoso al mondo

La versione speciale di Redmi Note 12 Turbo presenta una scocca rivisitata, piena di elementi che richiamano la saga di Harry Potter. Il dispositivo arriva con una confezione di vendita a tema e sono presenti varie chicche (come una back cover, adesivi, una lettera di Hogwarts, uno spillo per SIM con il logo 93/4).

In termini di specifiche ritroviamo le stesse del Note 12 Turbo “standard”: uno schermo OLED da 6,67″ a 120 Hz, lo Snapdragon 7+ Gen 2, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W e una telecamera con sensore da 64 MP (dotato di OIS).

Per conoscere tutti i dettagli del nuovo Xiaomi in edizione speciale, date un'occhiata al nostro approfondimento. Continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, già in sconto con coupon. E se puntate al modello Note 12 Turbo classico, eccovi serviti!

GizTop

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google.

Il nuovo Codice Sconto MHP50 permette di risparmiare 47,4€ sul prezzo finale.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter.

