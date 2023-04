Recensione Boox Note Air2 Plus: un tablet e-ink con penna sorprendente

Non c'è nulla da fare, da quando il Kindle Scribe è stato presentato, il mondo dei tablet e-ink è tornato alla ribalta. Ma, che sia chiaro, quello di Amazon non è né il primo né il migliore della categoria. In realtà, le aziende che producono questa sorta di super e-Book reader, con display grande e la con la possibilità di scriverci a mano libera con una penna, sono veramente tanti e se c'è un brand che nel tempo si è contraddistinto per la qualità dei suoi prodotti è senza dubbio Onyx.

Ed è una cosa che si nota appena si impugna il sup Boox Note Air2 Plus: per il design, l'autonomia della batteria, la facilità di scrivere a mano libera come se si stesse utilizzando un foglio di carta e l'idea (a mio parere vincente) di utilizzare un sistema operativo basato su Android, con tanto di Play Store.

Certo, Boox Note Air2 Plus è “un tablet come tanti altri, ma diverso”, è un prodotto particolarmente trasversale, le cui caratteristiche lo rendono adatto a svariate categorie di prodotti, la cui più importante funzionalità (nonché il più grande limite) è la presenza dell'e-ink, che è accompagnato da una particolare tecnologia che rende sensazione della scrittura a mano libera quanto più prossima a quella su un foglio di carta.

Recensione Onyx Boox Note Air2 Plus: tablet e-ink da 10” con penna e tutte le caratteristiche al posto giusto

Design e materiali

Grande 229,4×195,4×5,8 mm e pesante 445 grammi, il Boox Note Air2 Plus è un prodotto in cui appare palese il lavoro di rifiniture fatto da Onyx. Tutta la struttura del dispositivo è realizzata in metallo, la colorazione è un verde foresta molto elegante e la zona anteriore è protetta da un vetro antiriflesso di ottima qualità con cui, oltre a gestire perfettamente riflessi e impronte, questo particolare tablet è in grado di garantire la sensazione “carta” grazie ad uno strato semi-ruvido, tipico dei classici fogli.

Lateralmente è presente una porta USB-C per la ricarica ed il trasferimento dei dati, accanto alla quale è stato posizionato il tasto d'accensione, e che è stata pensata per rendere il Boox Note Air2 Plus adatto anche ai mancini: basterà ruotare di 180 gradi il tablet, ed anche chi utilizza la mano sinistra lo potrà impugnare ed utilizzare con estrema comodità.

Lungo la cornice opposta poi, sono stati inseriti dei magneti con i quali verrà fissata la penna, che rimane sempre ben salda e che viene chiusa in maniera piuttosto efficace dalla cover in pelle, anch'essa con attacco magnetico.

Insomma, in quanto a design e materiali va detto che il brand ha fatto un ottimo lavoro con il Boox Note Air2 Plus, rendendolo un prodotto di fascia alta a tutti gli effetti che risulta particolarmente comodo da utilizzare in praticamente tutte le situazioni, anche quando non si è seduti.

Display

Il display del Boox Note Air2 Plus ha una diagonale di 10.3” ed utilizza un pannello e-ink carta con una risoluzione di 1872×1404 pixel. Il rapporto diagonale/risoluzione porta la densità di pixel per pollice a 227 ppi, in grado di garantire immagini ben definite, ma il “tocco magico” è dovuto al vetro Asahi che non solo protegge il pannello, ma dona una sensazione simile alla carta oltre che quando si utilizza con la penna anche quando lo si tocca a mani libere.

È un ottimo display, retroilluminato con una serie di LED bianco caldo e bianco freddo, che possono essere calibrati per ottenere la temperatura più adatta alle proprie esigenze e che, come in tutti gli altri e-reader, illumina il pannello frontalmente e non dal retro: in questo modo la leggibilità è superiore e la vista si stanca meno.

Buono anche il posizionamento del vetro, che è stato progettato in modo da non creare alcuno scalino con i bordi, e garantendo una sensazione di continuità che sottolinea ancora una volta (come se ce ne fosse bisogno) che stiamo parlando di un prodotto di fascia alta.

Hardware e software

Ad animare il Boox Note Air2 Plus ci pensa un SoC Qualcomm Snapdragon 662. È un octa-core potente il giusto da riuscire a gestire il dispositivo senza rallentamenti, che è affiancato da 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4x e ben 64 GB di memoria interna. Tutte caratteristiche che rendono il Boox Note Air2 Plus tra i tablet e-ink più prestanti in circolazione, con il quale però continua ad essere presente la tipica (non) velocità degli schermi e-ink.

Supporta poi il WiFi 5 dual band, il Bluetooth 5.0 ed è dotato di tutti i sensori necessari per la gestione della rotazione automatica dello schermo ed integra anche un microfono ed un altoparlante che saranno di piacevole aiuto nel caso in cui si dovessero registrare delle lezioni, oppure si volesse ascoltare musica, podcast o audiolibri senza dover utilizzare le cuffie.

Ottima anche l'idea di supportare il protocollo OTG, con il quale si potranno collegare memorie esterne o computer per il trasferimento veloce dei dati, ed infine una piccola chicca: Boox Note Air2 Plus supporta senza alcun problema tutti i dispositivi di puntamento esterni, come le tastiere ed i mouse Bluetooth.

Capirete quindi che sono tutte queste caratteristiche che sottolineano il vantaggio di poter utilizzare Android anche su un tablet e-ink: nonostante nel Boox Note Air2 Plus la versione di Android sia la 11, l'interfaccia grafica di Onyx rende l'esperienza utente sempre semplice ed ottimizzata per il tipo di dispositivo.

Come detto, poi, è presente il Play Store di Google dal quale è possibile scaricare tutte le applicazioni che si vuole: certo, eviterei Netflix o giochi vari, ma poter scaricare tutte le applicazioni di note che si vuole, oppure tutti i servizi cloud disponibili, dona una marcia in più al nuovo tablet e-ink di Onyx.

Ad esempio è possibile scaricare la suite di Microsoft Office per modificare i propri documenti mentre si è in viaggio, si può scaricare un client email come Spark, oppure utilizzare Dropbox o Google Drive.

Penna ed esperienza d'uso

Capirete quindi che tutte queste caratteristiche rendono il Boox Note Air2 Plus tra i tablet e-ink più dinamici presenti in commercio, ma va sempre ricordato che si tratta di un prodotto progettato soprattutto per la scrittura, quindi è d'obbligo concentrarci per un momento sulla penna.

In grado di rilevare 4096 livelli di pressione e collegabile magneticamente al tablet, la Pen2 Pro di Onyx è caratterizzata da una punta speciale che ricorda la mina di una matita classica e che, a contatto con il vetro Asahi, garantisce una sensazione di scrittura molto prossima a quella naturale.

La penna adotta la tecnologia EMR, a risonanza elettromagnetica, e rispetto alle penne usate su iPad e altri dispositivi elettronici ha la caratteristica di essere passiva e di non integrare una batteria interna da dover ricaricare.

Insomma, scrivere note su un PDF, prendere appunti, ma anche disegnare, sono operazioni particolarmente soddisfacenti nel Boox Note Air2 Plus, che possono essere effettuate utilizzando l'applicazione di note preinstallata nella quale non solo è possibile scegliere tra diversi tipi di scrittura (stilografica, pennarello, penna a sfera ed evidenziatore), ma nella quale è stato integrato un ottimo sistema di riconoscimento della scrittura che mi ha davvero impressionato: nonostante la mia calligrafia non sia delle migliori, Boox Note Air2 Plus è stato in grado di riconoscere perfettamente le parole scritte a penna e trasformarle in testo digitale.

Ottima anche la latenza, che è praticamente nulla durante la scrittura, così come la possibilità di proiettare il video su un display esterno o su una TV, sfruttando proprio la funzione di mirroring su Android, con la quale si potranno vedere anche i colori delle immagini (cosa non possibile con lo schermo e-ink).

Inutile sottolineare che data la presenza del Play Store, con il Boox Note Air2 Plus si potranno utilizzare tutte le applicaizioni di Note disponibili (anche se io preferisco quella ufficiale) ed una volta presi i propri appunti li si potrà esportare come PDF o salvare sul cloud.

Si possono poi aggiungere allegati a punti specifici delle note, si possono aggiungere note vocali, link a file e così via. Insomma è davvero un prodotto ben pensato, che si rivolge ad una particolare tipologia di utenza per la quale è in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze.

Autonomia della batteria

Il peso e lo spessore contenuti sono dovuti anche alla presenza di una batteria non estremamente capiente, ma tranquilli: con i suoi 3700 mAh è più che sufficiente per gestire un prodotto come il Boox Note Air2 Plus.

E lo è perché, così come tutti gli altri dispositivi della categoria, il display e-ink e il SoC non sono estremamente energivori. In soldoni, con un utilizzo medio il Boox Note Air2 Plus potrebbe arrivare anche al mese di autonomia con un'unica carica.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Boox Note Air2 Plus è di 519 euro su Amazon, ai quali si dovrebbero aggiungere altri 52,00 euro per acquistare la custodia magnetica. Tramite lo store europeo ufficiale di Onyx, invece, è possibile acquistarlo allo stesso prezzo ma in un bundle bundle che comprende il tablet ed alcuni accessori.

Ed è inutile girarci intorno, è un prezzo piuttosto alto che lo mette in diretta competizione con moltissimi altri tablet “tradizionali”. Ma stiamo parlando di un prodotto ben diverso dal concetto di “tablet” a cui siamo abituati che, se valutato considerando il target di utenza a cui si rivolte, ci ha particolarmente convinto.

L'esperienza di scrittura è ottima, la presenza di Android lo rende in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze che che si potrebbero avere con un dispositivo del genere e non dimentichiamoci la possibilità di effettuare mirroring e di poter trasferire i dati su memorie esterne o computer.

Insomma, è tra i tablet e-ink più completi (se non il più completo), ma non è un prodotto per tutti. Poco ma sicuro.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

