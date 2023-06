Snapdragon 8+ Gen 2 in arrivo: novità, data e primi modelli

Da quando Qualcomm ha abbracciato la nuova denominazione dei suoi chipset, ci siamo abituati alla presenza di varianti Plus di SoC già esistenti, e sarà così anche con lo Snapdragon 8+ Gen 2. Recentemente c'è stato lo Snapdragon 7+ Gen 2 ma l'esempio più eclatante è stato lo Snapdragon 8+ Gen 1, che rappresentò la transizione di Qualcomm dalle fabbriche Samsung a quelle TSMC per ovviare ai problemi di scarsa efficienza dello Snapdragon 8 Gen 1. Da quella decisione nacque lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, con Samsung che si trovò costretta dai suoi limiti a lanciare la serie S23 soltanto con chip Qualcomm, che per l'occasione vennero personalizzati per dare un vantaggio alla compagnia sud-coreana.

Qualcomm dice stop all'esclusività di Samsung e prepara il lancio dello Snapdragon 8+ Gen 2

Rispetto alla variante base, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ha frequenze più alte del +5% per CPU e GPU, con il processore che ha il suo core più performante Cortex-X3 che sale da 3,2 a 3,36 GHz e la scheda grafica GPU Adreno 740 che sale da 680 a 740 MHz. Le altre differenze sono un processore Snapdragon Hexagon per l'IA più performante e la presenza dell'ISP cognitivo, cioè un processore d'immagine che usa il machine learning in tempo reale per la segmentazione semantica, capendo cosa c'è nell'immagine che si sta inquadrando.

Arriviamo così al leak di Digital Chat Station, secondo cui l'esclusività di Samsung sarebbe terminata e Qualcomm sarebbe pronta a offrire il SoC anche ad altri produttori. Da qui la possibilità che venga direttamente rinominato come Snapdragon 8+ Gen 2, dando per scontato che la denominazione “for Galaxy” rimanga di proprietà Samsung; tuttavia, sempre secondo il leaker il nome non sarebbe Snapdragon 8+ Gen 2, non specificando però come si dovrebbe chiamare.

Dubbi sul nome a parte, non si tratterebbe di un upgrade sostanzioso, visto che lo Snapdragon 8+ Gen 1 portava con sé frequenze maggiorate del +10% e un'efficienza energetica migliorata del +15/30% (grazie al passaggio da Samsung a TSMC). Lo Snapdragon 8+ Gen 2 dovrebbe fare il suo esordio a fine giugno (a fine anno sarà il turno dello Snapdragon 8 Gen 3) e dovremmo vederlo inizialmente su modelli quali Red Magic 8S Pro, iQOO 11S e OnePlus Ace 2 Pro.

