Red Magic 8S Pro trapela in rete: sarà il primo con Snapdragon 8+ Gen 2

Sembra che per la prima volta Red Magic stia lavorando ad una versione “S” della serie 8, per uno smartphone da gaming che proverà a sbaragliare la concorrenza con la potenza del nuovo Snapdragon 8+ Gen 2. Lasciato trapelare in rete con un'immagine che ritrae il benchmark di Antutu, il nuovo Red Magic 8S Pro sembra configurarsi come un vero e proprio flagship dedicato al gaming.

Red Magic 8S Pro in un benchmark su Antutu: primo assaggio di Snapdragon 8+ Gen 2

Nell'immagini condivisa da Digital Chat Station, noto insider in attività su Weibo, possiamo apprezzare il nuovo dispositivo di Red Magic in azione su Antutu. In evidenza il nome in codice dello smartphone “nubia NX729S_V1A” e lo straordinario punteggio di 1704113 punti realizzato grazie a quello che potrebbe il nuovo Snapdragon 8+ Gen 2.

Al momento non si hanno molte informazioni sul nuovo Red Magic 8S Pro, ma il design che possiamo ammirare nell'immagine trapelate in rete lascia presagire poche novità per quanto riguarda l'aspetto esteriore dello smartphone. Bisognerà probabilmente attendere ancora qualche settimana prima di aver informazioni ufficiali o teaser da parte della nota azienda cinese.

Secondo l'insider, inoltre, sarebbe finalmente in arrivo anche il primo tablet di Red Magic, anch'esso con prestazione da top di gamma. Le prime indiscrezioni su questo nuovo dispositivo erano arrivate già nel mese di aprile, indicando quello dell'azienda cinese come un tablet interamente votato al gaming.

