Con questo doppio schermo il tuo notebook diventa la postazione definitiva!

Sullo store TomTop trovi tante occasioni tech per risparmiare: la promozione del giorno è dedicata agli utenti in cerca di un modo per migliorare la loro produttività sul lavoro e per quelli che puntano all'intrattenimento sfrenato, un accessorio perfetto per trasformare completamente il tuo notebook. Il doppio monitor portatile è il gadget tech che non sapevi di volere, un dispositivo utile ora in offerta lampo quasi al 50% di sconto!

TomTop lancia una super offerta: risparmia quasi il 50% sul doppio monitor portatile per notebook

Il doppio monitor portatile per notebook è composto da due schermi da 13,3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel): va agganciato al pannello principale del notebook ed il gioco è fatto. In un attimo hai a disposizione ben tre schermi in modo da poter lavorare, studiare o giocare sfruttando tantissimo spazio. Il prodotto è dotato di una staffa regolabile, in modo da adattarsi con precisione al monitor del portatile (in modo saldo e senza problemi).

Non è necessario installare alcun programma, ma basta semplicemente collegare il doppio monitor al PC. Il dispositivo è dotato dei pulsanti fisici per gestire la luminosità e presenta due porte Type-C (una solo per l'alimentazione) ed una mini HD.

Il doppio monitor portatile per notebook è in offerta lampo sullo store TomTop, al prezzo di soli 325€: si tratta di un'occasione limitata, quindi affrettati se sei interessato. A rendere il tutto ancora più interessante, abbiamo anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con TomTop.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le