Opera One: debutta il browser con IA nativa | Download

Di tutti i browser in circolazione, Opera One è senza ombra di dubbio uno dei più ambiziosi quando si parla di intelligenza artificiale. Se si esclude Microsoft Edge e il suo Bing AI, quello di Opera è l'unico browser che integra nativamente una piattaforma di IA generativa. Si chiama Aria e nasce dalla partnership con OpenAI, si basa sulle librerie GPT 3.5 e permette all'utente di usare il browser non soltanto per navigare ma anche per sfruttare i vantaggi dell'IA.

Opera One, il browser con IA esce dal beta testing ed è disponibile al download

Per celebrare quella che sarebbe la centesima versione del suo browser, Opera rilascia un browser decisamente rinnovato, il cui Modular Design fa sì che la piattaforma IA possa evolversi nel tempo e con un'architettura Compositor Multithread che ne migliora la fluidità. Chiedendo alla stessa Aria cosa sia in grado di fare, l'IA risponde che sa trovare informazioni utili, fornirti risposte a domande specifiche, suggerirei prodotti o servizi in base alle proprie esigenze, tradurre testi, fare calcoli, creare promemoria, fornire indicazioni stradali, suggerire ricette, programmare in Python, JavaScript, HTML e CSS e altro ancora.

Per richiamare Aria, basta premere la scorciatoia CTRL+Windows o CMD+macOS oppure cliccare sulla barra laterale, dove Opera integra anche altri servizi IA come ChatGPT e ChatSonic. Inoltre, basta aprire un qualsiasi sito e cliccare in alto sul comando “AI Prompts” (oppure evidenziare una parte di testo) per far sì che l'IA possa farne un riassunto, tradurlo, creare tweet e meme a tema e trovare contenuti correlati.

L'altra novità di Opera One si chiama Tab Islands, “un nuovo modo di tenere insieme schede correlate in modo intuitivo, in base al contesto, senza costringere gli utenti a cambiare le loro abitudini o a pensarci su“; in poche parole, si possono creare e personalizzare gruppi di schede per raggruppare in maniera più ordinata contesti e argomenti affini, per esempio.

Inizialmente rilasciato in fase di beta testing, adesso Opera One è ufficialmente disponibile in versione stabile, in download per tutti coloro che fossero interessati a provarlo:

Scarica Opera One

