Yeedi Vac 2 Pro sfiora i 150€ con questo nuovo Coupon: pulizie smart e risparmio!

Il robot aspirapolvere Yeedi Vac 2 Pro è una soluzione accessibile e potente, con tanto di funzione di lavaggio ed altre chicche: il vacuum cleaner scende ad un prezzo ghiotto grazie ad un codice sconto targato GShopper ed è presente la spedizione gratis dall'Europa (sempre gradita)!

Yeedi Vac 2 Pro scende ad un prezzo top: non perdere quest'occasione su GShopper

Yeedi Vac 2 Pro è uno dei robot più apprezzati sulla piazza grazie al prezzo accessibile e alle funzioni che offre. Si tratta di un vacuum cleaner con una potenza di aspirazione di 3.000 PA e tecnologia di vibrazione per il mop; il robottino funge anche da lavapavimenti ed è in grado di strofinare le superfici 5 volte più velocemente rispetto al lavaggio manuale.

Non manca il supporto alla tecnologia di rilevamento degli ostacoli 3D, in modo da evitare in modo rapido e preciso oggetti ingombranti sul percorso; la mappatura degli ambienti permette di creare percorsi e di sfruttare altre funzionalità intelligenti. Yeedi Vac 2 Pro si collega allo smartphone tramite l'app e può essere gestito a distanza.

Il robot aspirapolvere Yeedi Vac 2 Pro scende a 156,7€ grazie al nuovo codice sconto di GShopper: si tratta di un buon prezzo per il robottino, un prezioso alleato per le pulizie di casa. Inoltre grazie alla spedizione EU gratis potrete mettere le mani sull'articolo in tempi brevi!

