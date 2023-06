OPPO, OnePlus e Realme si separano: troppe pressioni geopolitiche

È sempre difficile decifrare i legami che collegano realtà quali OPPO, OnePlus e Realme: la versione ufficiale delle aziende è che queste siano indipendenti, ma di tanto in tanto giornali e media ne continuano a parlare come di compagnie nelle mani di BBK. Come spiegato approfonditamente nel mio video-editoriale, OPPO e vivo (e successivamente i rispettivi sub-brand Realme, OnePlus e iQOO) sono nate dalla scissione avvenuta negli anni 2000, quando si staccarono da BBK per diventare realtà indipendenti. Restano alcuni aloni sulla vicenda, visto che in passato sono stati cancellati tutti i riferimenti del legame con l'ex casa madre: non ci sono prove che lo confermino, ma secondo i più sospettosi dietro a questi marchi ci sarebbe sempre lo zampino di BBK.

OPPO, OnePlus e Realme prendono strade diverse in India a causa delle pressioni del governo

Arriviamo così alla notizia in questione, cioè che BBK Electronics avrebbe deciso di separare i tre brand OPPO, OnePlus e Realme in tre entità separate. La compagnia punterebbe alla ristrutturazione delle operazioni in India, nazione dove i brand cinesi hanno grosse quote di mercato ma dove allo stesso tempo stanno riscontrando non pochi problemi legislativi. Da quando le tensioni geopolitiche e commerciali fra India e Cina si sono intensificate, il governo indiano ha intensificato i controlli su compagni quali OPPO e vivo ma anche Xiaomi e Huawei. Di recente, fra l'altro, i riflettori governativi sono stati nuovamente puntati proprio su OPPO, OnePlus e Realme, accusate di spiare i dati degli utenti.

Al di là del legame o meno con BBK, sappiamo bene che OnePlus e Realme operano per mano di OPPO, con cui condividono buona parte delle tecnologie hardware e software nonché la struttura commerciale: al contrario dell'Europa, in Asia i loro prodotti vengono venduti nello stesso store online. Ma a causa del giro di vite dell'India contro la Cina, una fonte indiana afferma che “BBK è cauta sul fatto che il modo in cui il governo sta agendo contro le società cinesi, qualsiasi azione severa e ulteriore contro OPPO India avrà un impatto sull'attività dei tre marchi“.

Se finora OPPO India si era occupata della vendita e distribuzione anche per OnePlus e Realme, adesso ogni marchio agirà in maniera indipendente; inoltre, OPPO starebbe pensando di riorganizzare la sua struttura commerciale, passando dal vendere sul suolo indiano i suoi prodotti tramite agenti commerciali cinesi al venderli direttamente a grandi rivenditori e distributori indiani. Per quanto riguarda noi europei, non ci aspettiamo nessuna novità perché qua in occidente i legami commerciali fra le compagnie in questione sono più indipendenti e ognuna opera in maniera separata.

