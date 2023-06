WhatsApp rinnova le funzioni per la privacy: blocco chiamate e maggior controllo

WhatsApp ha annunciato in queste ore nuove funzione per la privacy che consentiranno di perfezionare l'esperienza d'uso della nota app di messaggistica istantanea mettendo fine allo spam. Già apparsa nelle versioni beta negli scorsi mesi, la nuova funzione che permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti è finalmente realtà, così come i nuovi controlli per la privacy che consentono di decidere chi può contattarci.

Chiamate dai numeri sconosciuti silenziate e controlli migliorati: la nuova Privacy di WhatsApp

WhatsApp rinnova il suo impegno nella protezione della privacy degli utenti con nuove funzioni che arricchiscono i modi in cui gli utenti possono evitare di essere infastiditi su quella che è la più celebre app di messaggistica istantanea in Europa. Il nuovo aggiornamento introduce una funzione per silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti e il nuovo pannello di controllo della privacy.

Grazie a “Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti” gli utenti possono filtrare spam, truffe e chiamate da persone al di fuori della propria lista dei contatti per una maggiore protezione. Quando viene ricevuta una telefonata da un numero sconosciuto lo smartphone non squillerà, ma la chiamata sarà comunque disponibile in elenco per essere recuperata nel caso in cui si trattasse di qualcuno di importante.

Il nuovo pannello Controllo della Privacy, invece, permette a tutti di conoscere facilmente le opzioni di protezione disponibili su WhatsApp. Tramite questa nuova schermata è possibile essere guidati nella scelta delle impostazioni della Privacy, in modo da rafforzare la sicurezza dei propri messaggi e delle informazioni personali condivise con gli altri.

Le nuove funzioni sono in fase di rollout e saranno disponibili per tutti su iOS e Android nel corso di questa settimana. Ultimamente sembra che Meta stia lavorando anche per portare WhatsApp sui visori per la realtà aumentata, dopo il rinnovato interesse del pubblico nel settore con l'annuncio di Apple Vision Pro.

