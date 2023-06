Google Pixel Watch: più sincronia con il telefono grazie ad una nuova funzione

Una delle critiche più aspre mosse nei confronti di Google Pixel Watch è la mancanza di alcune funzioni basilari all'interno di un software che molto spesso è apparso acerbo. Per fortuna, Google sta continuando a sviluppare, modificare e migliorare questo aspetto, con l'introduzione di una funzione che aiuterà ad ottenere maggiore sincronia tra smartphone e smartwatch.

Non disturbare e Bedtime potranno essere sincronizzate tra smartphone e Google Pixel Watch

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.3.0.540210190 della companion app di Pixel Watch, Google sembra aver inserito una funzione che permette di sincronizzare la modalità Non disturbare e il Bedtime tra smartphone e smartwatch. La funzione sembrerebbe non essere ancora attiva, ma presente nei file dell'applicazione: l'attivazione, quindi, potrebbe avvenire lato server nel momento in cui Big G la considererà pronta.

Grazie a questo nuovo tipo di sincronizzazione la modalità Non disturbare sarà attiva contemporaneamente su smartwatch e smartphone una volta abilitata la nuova funzione. In questo modo sarà più semplice sfruttare le modalità che permettono di non essere disturbati negli orari considerati più sensibili, oppure quando si ha più bisogno di concentrazione.

La nuova funzione potrebbe quindi essere parte del prossimo Pixel Feature Drop di settembre, strizzando anche l'occhio ad un eventuale rilascio di Google Pixel Watch 2 nei mesi autunnali.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le