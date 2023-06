Google Pixel Watch 2: autonomia migliorata grazie al nuovo chip Snapdragon

Atteso questo autunno insieme alla nuova serie Pixel 8, in rete emergono oggi nuovi dettagli su Google Pixel Watch 2 e sul chip che potrebbe andare ad alimentarlo. Stando a nuove indiscrezione, Google starebbe pensando all'implementazione di un chipset Qualcomm per migliorare in modo sostanziale la gestione della batteria e l'autonomia.

Snapdragon W5 per Google Pixel Watch 2? L'autonomia migliorerebbe del 50%!

Il primo Pixel Watch offriva le prestazione del chipset Exynos 9110 a 10nm, dotato di due core Cortex-A53, ma la nuova versione potrebbe effettuare il salto generazionale ed approdare sulla sponda di Qualcomm. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono che Google Pixel Watch 2 (il cui nome sembrerebbe ormai essere confermato) sarà alimentato da un chipset Snapdragon W5 di ultima generazione (probabilmente il non ancora annunciato Gen 2).

L'impatto maggiore che avrebbe questo nuovo chipset sul dispositivo sarebbe un aumento sostanziale dell'autonomia della batteria. Snapdragon W5+ Gen 1, infatti, garantisce già una durata superiore del 50% rispetto alla concorrenza, possiamo quindi immaginare che la nuova generazione possa alzare ancora di più l'asticella.

Pixel Watch 2, inoltre, potrebbe implementare anche dei nuovi sensori per il monitoraggio della salute, come quelli in dotazione su Fitbit Sense 2. Una delle nuove funzioni potrebbe essere quella del monitoraggio continuo dell'attività elettrodermica, utile a tracciare un quadro completo dello stress accumulato.

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di ricevere informazioni ufficiali sul prodotto: stando ai rumor, infatti, il nuovo wearable di Google arriverà in contemporanea con Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

