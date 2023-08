Google annuncia la data per Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2

Prima è stato il turno di Apple con iPhone 15, adesso anche Google ha annunciato la data ufficiale in cui assisteremo al lancio di Pixel 8, 8 Pro e Pixel Watch 2. Come ogni anno da un po' di tempo a questa parte, a tenere notizia in questo autunno saranno i due colossi di Cupertino e Mountain View.

Google Pixel 8, 8 Pro e Pixel Watch 2, annunciata la data di presentazione

Pixel event invites also just went out. We are descending into the most fun time of the year pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ — Marques Brownlee (@MKBHD) August 30, 2023

L'evento è ufficialmente settato per il 4 ottobre ore 16:00 italiane, giorno in cui scopriremo le “ultime aggiunte al portafoglio di dispositivi Pixel“: gli inviti sono partiti 1 giorno dopo che Apple ha fatto lo stesso, scelta probabilmente non casuale.

Alla presentazione non ci saranno soltanto i due smartphone Google Pixel 8 e 8 Pro, che saranno comunque i protagonisti, ma anche lo smartwatch Pixel Watch 2 e forse qualche novità per il segmento delle cuffie Pixel Buds; diamo per scontato che non parleremo né di tablet né di pieghevoli, visto che da pochi mesi sono stati lanciati Pixel Tablet e Pixel Fold. Potrebbe esserci invece qualche novità a tema Nest o Fitbit, anche se i due sub-brand non sono menzionati nell'invito.

Giusto qualche ora fa, Google ha sostanzialmente confermato il design della serie Pixel 8, e anche di Pixel Watch 2 sappiamo già molto.

