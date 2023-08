Non solo Huawei Mate 60: i Kirin stanno tornando anche su tablet

Attorno all'improvviso lancio di Huawei Mate 60 e Mate 60 Pro si è scatenato un putiferio mediatico, e non soltanto per il loro fregarsene dell'Europa ma anche e soprattutto per il Kirin 9000S. Per la prima volta dal 2020, entrambi i nuovi smartphone Huawei sono mossi non da microchip Qualcomm o MediaTek bensì da una soluzione proprietaria, su cui però Huawei ancora non ha proferito parola. Ma secondo il leaker Digital Chat Station questo è “solo l'inizio“, perché dietro l'angolo ci sarebbe anche un nuovo tablet top di gamma.

Kirin 9000S lo ritroveremo anche su un inedito tablet MatePad, dopo la serie Mate 60

Nella fascia alta, l'ultimo Huawei MatePad Pro risale all'estate 2022, ma si tratta di un tablet mosso da SoC Qualcomm, più precisamente da Snapdragon 888 e 870. Per trovarne uno con soluzione proprietaria dobbiamo tornare indietro al 2021, quando sempre in estate usciva MatePad Pro 12.6 con Kirin 9000/9000E, gli ultimi SoC HiSilicon prima dello stop imposto dal ban USA.

Per il momento scarseggiano i dettagli: non sappiamo come si chiamerà (probabilmente MatePad Pro), non ne conosciamo le caratteristiche, non abbiamo immagini né tantomeno data o prezzo di vendita. Sappiamo soltanto che il SoC sarebbe il Kirin 9000S, lo stesso che alimenta in maniera “misteriosa” i nuovi Mate 60 e 60 Pro proprio come accadde col Kirin 9000 di MatePad Pro 12.6 e Mate 40. Se non sapete perché parlo di “mistero”, vi invito a recuperarvi questo articolo.

