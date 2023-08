La fine di un’era: Huawei Mate 60 Pro non arriverà in Italia

Sì, avete letto bene: per la prima volta da quando esiste la serie Mate, Huawei Mate 60 Pro (e presumibilmente anche il modello base) non avrà un lancio Global. Non uso il condizionale perché a dirlo è stata la stessa Huawei, che ai colleghi di Android Authority ha annunciato che il nuovo top di gamma rimarrà un'esclusiva della Cina. E questo significa che, per la prima volta in anni, non arriverà in Italia.

Huawei conferma: non ci sarà nessun lancio Global per la serie Mate 60

Crediti: Huawei

Huawei non ha spiegato il perché Mate 60 Pro non uscirà dai confini della propria nazione, ma le motivazioni potrebbero essere molteplici. Prima di tutto, l'aspetto economico: dopo il ban USA, Huawei non ha desistito e ha continuato a portare sul mercato Global i principali smartphone di punta, una strategia che probabilmente non ha portato i frutti sperati. Huawei P60 Pro, P50 Pro, Mate 50 Pro, Mate 40 Pro ma anche i pieghevoli Mate X3 e Mate Xs 2, tutti commercializzati anche in occidente a fronte dei limiti del ban americano: non ne conosciamo i numeri di vendita dalle nostre parti, ma immaginiamo siano piuttosto bassi.

Ecco che Huawei potrebbe aver deciso di cambiare strategia, seguendo le orme di diversi brand cinesi come OPPO, vivo, Nubia, Meizu e così via, che dopo aver tentato di espandersi nella fascia alta in Europa hanno desistito. A tal proposito, vi invito a leggere il mio video-editoriale “Perché i top di gamma cinesi non arrivano in Europa“, in cui approfondisco il tema.

Tuttavia, c'è anche un altro aspetto che non posso non tenere in considerazione per cercare di capire il perché di questa decisione. Mi riferisco al Kirin 9000S: per la prima volta dal 2020, Huawei sarebbe tornata a usare chip proprietari nei suoi smartphone, ripartendo dalla serie Mate 60. Era nell'aria, se ne parlava da tempo e chi ha potuto mettere mano sullo smartphone ha confermato l'esistenza del SoC, visto che Huawei non ne ha minimamente parlato.

Perché Huawei non menziona da nessuna parte il Kirin 9000S? Perché non si vanta di essere tornata a usare chip proprietari suoi suoi prodotti, dopo essersi dovuta appoggiare per anni a Qualcomm e MediaTek? Che l'utilizzo del Kirin 9000S comporti l'impossibilità di uscire dalla Cina pena violazione di ban e/o brevetti occidentali? Questo giustificherebbe perché, nonostante il mercato non fosse dalla sua, i precedenti modelli P e Mate siano arrivati con SoC Snapdragon. Per il momento sono solo teorie, ma se foste curiosi parliamo dei misteri del Kirin 9000S in questo articolo dedicato.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le