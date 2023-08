Fairphone 5 ufficiale: più modulare e aggiornato fino al 2031, ma costa di più

Arriva la presentazione ufficiale in occasione dell'IFA 2023 di Berlino, anche se sapevamo già praticamente tutto sul nuovo Fairphone 5. Lo smartphone era infatti stato parzialmente svelato nelle scorse settimane, e l'annuncio ufficiale ci svela le informazioni che mancavano per avere il quadro completo sul nuovo capitolo della linea Fairphone, atteso al debutto a due anni di distanza dal precedente quarto modello.

Fairphone 5 è qui: tutte le novità dello smartphone etico e modulare

Design e display

Per essere fabbricato, Fairphone 5 utilizza oltre il 70% di materiale equo e riciclato: oro, cobalto, litio, plastica, tutte materie prime che vengono acquistate dal commercio solidale. In componenti come batteria, display e speaker, le terre rare sono riciclate al 100% e le plastiche al 90%, la scocca è tutta in plastica riciclata al 100%. Il mercato solidale fa poi sì che chi ha realizzato lo smartphone riceva un bonus sul salario minimo di 2,63$.

C'è poi la modularità, su cui da sempre Fairphone investe per offrire ai consumatori una maggiore riparabilità dei suoi prodotti, prolungandone la vita e impedendo la creazione massiccia di rifiuti elettronici. Con Fairphone 5 viene migliorato questo aspetto, passando da 8 a 11 moduli (con l'aggiunta di fotocamere, slot SIM/microSD e motore di vibrazione), che possono essere facilmente rimossi e sostituiti in autonomia ordinando i pezzi di ricambio sul sito Fairphone. Inoltre, lo smartphone ha una garanzia di 5 anni anziché 2 come di consuetudine.

Misura 162 x 75,5 x 10,5 mm e ha un display non più con notch a goccia bensì col più moderno punch-hole centrale e con cornici ridotte. È un pannello AMOLED da 6,46″ Full HD+ (2.770 x 1.2240 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz, co-processore Pixelworks, luminosità di 880 nits, e protezione Gorilla Glass 5, lettore d'impronte digitali laterale e certificazione IP55 e MIL-810H, per una scocca nelle colorazioni Nero Opaco, Azzurro Cielo o Trasparente.

Specifiche tecniche

L'aspetto forse più controverso di Fairphone 5 è il System-on-a-Chip: è sempre di Qualcomm, ma non è uno dei modelli Snapdragon che normalmente troviamo negli smartphone. È il Qualcomm QCM6490, finora visto unicamente a bordo del rugged phone AGM G2, e il motivo è presto detto. Qualcomm lo ha realizzato pensando al settore premium/business IoT, ma evidentemente può alimentare anche un telefono.

È un SoC a 6 nm dotato di CPU octa-core (1 x 2,7 GHz A78 + 3 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55) e GPU Adreno 643, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 2 TB, con prestazioni che sarebbero paragonabili a quelle dello Snapdragon 778G. Il perché della scelta di questo SoC è da attribuire anche e soprattutto al supporto software (qua basato su Android 13): Fairphone 5 che riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2031, e l'azienda prevede che arriverà fino ad Android 18.

Ad alimentarlo c'è una batteria rimovibile che sale da 3.900 a 4.200 mAh, e migliora anche la fotocamera, con due sensori più avanzati da 50+50 MP f/1.88-2.2 con sensore Sony IMX800 da 1/1.56″, Pixel Binning, ToF e OIS, lente ultra-grandangolare/macro con FoV da 117° e video 4K, anche frontalmente grazie alla selfie camera Samsung JN1 anch'essa da 50 MP f/2.45. Lato connettività, oltre al dual SIM 5G troviamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C 3.0, e non mancano gli speaker stereo.

Prezzo e disponibilità

Fairphone 5 è disponibile al prezzo di 699€, un aumento di 120€ rispetto ai 579€ che venivano chiesti per il modello precedente, con spedizioni dal 14 settembre.

