Fairphone 5 svelato: cambio di look, ma sempre modulare

Era il 2021 quando veniva presentato Fairphone 4, e a due anni di distanza sta per debuttare il capitolo successivo chiamato Fairphone 5. Sarà il nuovo smartphone della compagnia europea che ha fondato la sua esistenza sulla volontà di creare prodotti economicamente più sostenibili della media, sia in termini hardware che software. Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma grazie al leak apparso in rete possiamo ammirarlo in anteprima.

Ecco come sarà fatto Fairphone 5 e il suo look rinnovato ma comunque modulare

Fairphone 5 appare abbastanza simile al modello che l'ha preceduto, almeno posteriormente: davanti, invece, al posto dell'ormai anacronistico notch c'è uno schermo punch-hole che lo rende più in linea con i canoni moderni. Dietro c'è lo stesso modulo fotografico di prima, con una forma triangolare che contiene al suo interno due sensori (primario e ultra-grandangolare), sistema di autofocus e flash LED. Un'altra modifica è stata applicata allo slot SIM/microSD, che non è più laterale bensì sul profilo superiore.

Lato colorazioni, Fairphone 5 sarà disponibile in tre varianti: nero, blu e trasparente, quest'ultima particolarmente gradita per coloro che amano vedere le componenti interne. Anche perché lo smartphone porterà avanti il concetto di modularità che da sempre contraddistingue Fairphone, permettendo all'utente di accedere con facilità alla componentistica, che si tratti semplicemente di cambiare la batteria o di smontare schermo, fotocamera e così via.

Non conosciamo ancora la configurazione hardware di Fairphone 5, anche se possiamo aspettarci l'utilizzo di un SoC Qualcomm della serie Snapdragon 7, una batteria attorno ai 4.000 mAh e un supporto software per gli aggiornamenti di 5 anni. Ma la modularità di Fairphone non si ferma solamente agli smartphone ,visto che di recente sono state presentate le loro prime cuffie modulari.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le