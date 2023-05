Fairbuds XL sono le cuffie di Fairphone, modulari ed ecosostenibili

Da quando è stata fondata nei Paesi Bassi ormai 10 anni fa, Fairphone ha via via ampliato il suo catalogo, partendo dagli smartphone e più recentemente espandendosi al mondo audio, prima con le Fairbuds TWS e adesso con le Fairbuds XL. Se le prime si rifanno al mercato delle cuffie true wireless, l'ultimo modello punta invece a quello più premium delle cuffie over ear, ovviamente concentrandosi sui due aspetti cardine dell'azienda: modularità e sostenibilità per l'ambiente.

Fairphone lancia Fairbuds XL, le cuffie che possono essere smontate e riparate

Fairbuds XL integrano al loro interno driver dinamici da 40 mm con impedenza da 32Ω e risposta in frequenza di 20Hz-20kHz, calibrati in collaborazione con l'azienda leader Sonarworks per offrire agli utenti 4 presente “Signature” dell'equalizzazione tramite l'app dedicata Fairbuds. È presente la cancellazione attiva del rumore, utilizzabile sia per eliminare i suoni esterni che per farli passare tramite la modalità Ambiente. La connettività è di tipo Bluetooth 5.1 con AAC/SBC/aptX HD, è possibile collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente e la batteria è da 800 mAh e consente fino a oltre 30 ore di ascolto (ANC off)/oltre 26 ore (ANC on).

Ma la vera particolarità di queste cuffie è il suo design modulare, che permette all'utente di disassemblare completamente la sua struttura. Basta un cacciavite Philips per smontarle e rimuovere archetto, altoparlanti, batteria, cuscinetti per un totale di 11 parti modulari, rimuovendo le parti che hanno smesso di funzionare e sostituirle con i relativi pezzi di ricambio, che saranno acquistabili dal sito ufficiale. Come da tradizione, anche Fairbuds XL sono realizzate con materiali riciclati: sono le prime al mondo con elementi in oro Fairtrade, cioè proveniente da miniere con migliori standard lavorativi e ambientali, ma anche alluminio e stagno riciclati al 100% e plastica riciclata all'80%, e anche la custodia è in tessuto riciclato al 100%. Sono disponibili nelle due colorazioni Verde e Nero con certificazione IP54, per un prezzo di vendita pari a 249€ dallo store ufficiale.

