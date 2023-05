Wendy’s utilizzerà l’IA di Google per rivoluzionare il sistema di ordinazioni

ChatGPT ha dato iniziato alla rivoluzione delle intelligenze artificiali ed anche nel campo della ristorazione iniziano a sfruttare le capacità offerte da questi nuovi servizi. Stando ad alcune indiscrezioni emerse online, la nota catena di fast food americana Wendy's sta collaborando con Google per creare un chatbot in grazo di assistere i clienti nelle ordinazioni, fornendo consigli, suggerimenti e creando successivamente l'ordine.

Un chatbot indistinguibile dai commessi: il piano di Wendy's per le ordinazioni con IA

L'obiettivo di Wendy's sembrerebbe quello di creare un chatbot indistinguibile da un commesso umano, riducendo contemporaneamente i tempi di attesa nei ristoranti. “Sarà molto colloquiale. Non saprete che non state parlando con un impiegato” ha dichiarato Todd Penegor, executive della nota catena di fast food.

L'intelligenza artificiale al servizio di questo chatbot utilizzerà probabilmente il nuovo modello di linguaggio PaLM 2 di Google, presentato in occasione dell'evento I/O 2023. Il modello, però, non sarà quello standard ma verrà addestrato sulla base delle necessità del ristorante, in modo che ai clienti possa essere fornire il maggior supporto possibile.

Una delle sfide più grandi sarà far riconoscere all'intelligenza artificiale i vari modi in cui i clienti possono chiamare un prodotto. Capita spesso, infatti, che i nomi assegnati dai ristoranti possano essere stravolti dai clienti, che spesso si ritrovano ad utilizzare termini generici. Il “Frosties” per esempio, dovrà essere riconosciuto anche come milkshake, così come i vari panini dovranno essere riconosciuti a seconda degli ingredienti che contengono.

