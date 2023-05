iPhone e iPad con schermi microLED? Si, ma potrebbe volerci molto tempo

L'evoluzione della tecnologia dei display prosegue senza sosta, ma l'adozione delle ultime novità procede spesso a rilento. L'OLED sta diventando in questi anni sempre più accessibile, ma all'orizzonte si preparano altre tecnologie pronte a sostituirlo. Apple, infatti, è pronta ad adottare gli schermi microLED, per ma per vederli su iPhone e iPad potrebbero volerci anche diversi anni.

Gli schermi microLED debutteranno con Apple Watch Ultra 2, poi sugli altri dispositivi

Stando alle ultime indiscrezioni, gli schermi microLED debutteranno sui prodotti dell'azienda di Cupertino con l'arrivo di Apple Watch Ultra 2 nel 2024. Come accaduto per l'adozione dei display OLED, soltanto negli anni a seguire la nuova tecnologia approderà anche su smartphone e tablet. I primi schermi microLED potrebbero quindi arrivare con iPhone 17 o 18, mentre le versioni 15 e 16 continueranno a sfruttare la tecnologia OLED.

Precedenti rumor suggerivano che Apple volesse rendersi indipendente con la produzione dei nuovi schermi, ma non è escluso che possa affidarsi nuovamente a partner come Samsung o LG almeno per i primi prodotti microLED in arrivo sul mercato. Con l'arrivo di questa nuova tecnologia gli utenti Apple potranno godere di neri perfetti con una migliore gestione dell'autonomia grazie ad un minore impatto sulla batteria.

La prossima grande rivoluzione di Apple, tuttavia, sembra essere legata alla realtà mista: in occasione della WWDC 2023, la compagnia statunitensi infatti potrebbe presentare Reality Pro, il primo casco per la realtà virtuale e aumentata.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il