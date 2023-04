Apple Reality Pro sarà più leggero grazie ad un particolare sistema di ricarica

Uno dei dispositivi più chiacchierati degli ultimi mesi è sicuramente Apple Reality Pro, il primo visore per la realtà mista dell'azienda di Cupertino. In queste ore sono emersi nuovi dettagli su design e funzionalità del visore, con una peculiarità che potrebbe renderlo molto più leggero e comodo da indossare, oltre che da ricaricare.

Battery Pack magnetico per un visore più leggero e comodo da indossare

Nella sua consueta newsletter, l'analista e giornalista Mark Gurman ha condiviso alcuni nuovi dettagli su Apple Reality Pro, in particolare sul sistema di batteria e ricarica che utilizzerà il dispositivo. Il visore per la realtà mista sfrutterà due porte: una USB-C per il trasferimento dei dati ed una porta magnetica (proprietaria) a cui sarà possibile collegare il battery pack.

La batteria esterna necessaria al funzionamento del dispositivo potrebbe essere molto simile al MagSafe Battery Pack per gli iPhone, sia nella forma che nella dimensione. Questa batteria dovrebbe garantire ad Apple Reality Pro almeno due ore di autonomia, facile quindi che l'azienda statunitense decida di mettere in vendita anche batteria aggiuntive per l'hot-swapping.

Il battery pack non sarà separabile dal suo cavo, ma garantirà una maggiore flessibilità al visore: in questo modo, infatti, il wearable di Apple risulterà più leggero e semplice da indossare, non avendo una batteria incorporata ad appesantire il dispositivo.

Apple Reality Pro potrebbe essere finalmente ufficializzato in occasione della WWDC che si terrà il prossimo 5 giugno: il palcoscenico ospiterà anche la nuova e attesissima versione di iOS.

