Le novità di iOS 17 trapelano in rete: isola dinamica sempre più protagonista

La primavera ogni anno porta con se il bel tempo e tanti rumor sulle possibili novità dei nuovi major update dei sistemi operativi mobile che saranno presentati da qui a breve. In queste ore, infatti, un noto insider (famoso per aver, lo scorso anno, condiviso i dettagli dell'isola dinamica) ha pubblicato su Twitter una lista di tutte le possibili novità che andranno a caratterizzare iOS 17.

App Fotocamera rinnovata, ma solo per iPhone 15 con iOS 17?

L'insider analyst941 suggerisce che iOS 17 sarà disponibile per tutti gli iPhone che supportano l'attuale iOS 16. Nessun taglio per i vecchi modelli, quindi, che continueranno a ricevere i nuovi aggiornamenti anche durante il prossimo anno. Diverso, invece, potrebbe essere il discorso iPad: l'insider infatti suggerisce che i dispositivi con A9 e A10 Fusion possano vedersi interrompere il supporto e non ricevere il nuovo iPadOS 17.

Le novità, racchiuse in una corposa lista che trovate qui sotto, andrebbero incontro ai rumor che vorrebbero iOS 17 come un aggiornamento atto a migliorare l'utilizzo del sistema operativo con diverse funzioni tra le più richieste degli utenti.

Nuove impostazioni per l'Always-On Display di iPhone 14 Pro

Filtri aggiuntivi per le modalità Focus

Modifiche e nuove impostazioni per controllare le notifiche

Modalità accessibilità personalizzata

Miglioramenti alle Car Key (la funzione che permette di utilizzare l'iPhone come chiave per la macchina) e maggiori implementazioni delle auto nel wallet

Nuova interfaccia grafica per l'app Salute, con modifiche all'interfaccia Preferiti

Ricerca e Spotlight “pesantemente migliorati”

Prepotente implementazione delle API ARKit

Tante nuove funzioni per l'Isola Dinamica

Modifiche all'app Fotocamera che inizialmente erano previste per iPhone 14 Pro potrebbero arriva in esclusiva su iPhone 15

Il nuovo aggiornamento, infine, potrebbe introdurre finalmente dei “widget attivi” con funzioni attivabili con un solo tap, slide o altro, rendendo l'esperienza d'uso dei widget molto più dinamica. Il nuovo iOS 17 sarà ufficialmente presentato alla WWDC 23 di giugno, bisognerà quindi attendere ancora qualche mese prima di scoprire tutte le novità.

