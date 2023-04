Xiaomi pensa al pieghevole del futuro: ecco come potrebbe essere

La compagnia cinese è ormai una veterana quando si parla di foldable: Xiaomi ha presentato due flagship dal look pieghevole e MIX Alpha, un dispositivo dallo stile unico, con un pannello che corre tutt'intorno alla scocca. Insomma, anche se non siamo ai livelli di Samsung (che ha sfornato un bel po' di terminali finora), si procedere comunque a passo spedito. Una delle prossime novità potrebbe essere un flip phone molto particolare: ecco come Xiaomi immagina lo smartphone pieghevole del futuro.

Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole dal look futuristico

Al momento questo misterioso terminale è solo un brevetto depositato nel 2020 ed approvato solamente del 2023; n'è passata di acqua sotto i ponti, tuttavia il design mostrato potrebbe non essere poi così anacronistico. Questo, infatti, è il momento dei flip phone (con OPPO e vivo, appena entrate nel settore) e il dispositivo brevettato da Xiaomi potrebbe essere uno smartphone pieghevole adatto al periodo.

Lo smartphone è caratterizzato da un'estremità superiore pieghevole verso l'esterno. Lungo il bordo sono presenti tre fotocamere: quando “chiuso”, il modulo funge da comparto fotografico principale, ma una volta spiegato il display, ecco che abbiamo a disposizione una selfie camera super avanzata.

Ovviamente è bene precisare che al momento si tratta solo di un brevetto e non è detto che questo dispositivo avrà una controparte commerciale. Tuttavia è interessante notare come gli “esperimenti” di Xiaomi nell'ambito degli smartphone pieghevoli stiano andando avanti. L'ultimo foldable è stato Xiaomi MIX Fold 2 e il terzo capitolo è atteso quest'anno; abbiamo poi il tanto chiacchierato MIX Flip, pieghevole a conchiglia mai lanciato. Che il 2023 sia l'anno giusto?

