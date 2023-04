La prima beta di Android 14 arriva sugli smartphone Pixel di Google

Il momento della presentazione ufficiale di Android 14 arriverà solamente in occasione del Google I/O di maggio, ma a partire da oggi i possessori di smartphone della serie Pixel possono iniziare a toccare con mano le prime novità della versione Beta 1. In queste ore, infatti, gli iscritti al programma Android Beta hanno ricevuto la prima versione di test di Android 14.

UI di sistema più intelligente e maggior facilità di navigazione: le prime novità di Android 14

Android 14 Beta 1 (UPB1.230309.014) è disponibile da oggi per Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, e Pixel 7 Pro, oltre a poter essere installato sull'Android Emulator per favorire lo sviluppo di app compatibili con il nuovo sistema operativo. Le novità riguardano attualmente sembrano essere poche e tutte dedicate alla facilità di utilizzo di Android.

Questa Beta 1, infatti, viene definita una “initial beta-quality release” che facilita l'ingresso nel programma Android Beta senza stravolgere completamente le carte in tavola. In questa versione, però, possiamo iniziare ad apprezzare la Smarter System UI che facilita la navigazione all'interno dell'interfaccia grafica con una nuova “Back arrow” (la freccia che si attiva con la gesture per tornare indietro) ed una rinnovata scheda di condivisione.

Gli sviluppatori, inoltre, potranno permettere una maggiore personalizzazione delle applicazioni grazie alle preferenze di lingua per singola app, invece che utilizzare quella predefinita di sistema. Novità anche per la privacy, con maggiore protezione dei dati degli utenti e prevenzione delle azioni critiche eseguite non intenzionalmente.

Come scaricare Android 14 Beta 1 su Google Pixel

Per scaricare ed installare Android 14 Beta 1 su uno smartphone Google Pixel la via più semplice è quella di aderire all'Android Beta Program. Tuttavia, è possibile scaricare anche i file per l'installazione manuale, che trovate qui sotto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il