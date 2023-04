Xiaomi 12 da 8/256 GB scende a 399€: un affare imperdibile su eBay!

Soddisfatti dell'ultimo top di gamma della compagnia cinese? Pensateci bene perché le occasioni dedicate a Xiaomi 12, con codice sconto o in offerta lampo, non mancano di certo. Il flagship del brand è disponibile ad un prezzo super competitivo e in questo articolo andremo a vedere quali sono le migliori occasioni per risparmiare!

Aggiornamento 03/04: nuovo minimo per il top di casa Xiaomi. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi 12: qui trovi solo le migliori offerte per risparmiare!

Xiaomi 12 è sicuramente uno smartphone da tenere d'occhio per via di caratteristiche veramente importanti: il display AMOLED compatto da 6.28″, ma anche l'ultimo chipset top gamma Snapdragon 8 Gen 1 condito da memorie veloci ed una batteria che si ricarica a 120W e anche wireless a 50W.

Anche il comparto fotografico non scherza, considerando che abbiamo un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, con grandangolo e macro. Senza dimenticare, ovviamente, la selfie camera da 32 MP. Non manca infine un comparto audio di tutto rispetto grazie alla collaborazione per gli speaker Harman/Kardon e supporto al Dolby Atmos.

Il software è basato su Android 12, sotto forma di MIUI 13, l'interfaccia proprietaria di Xiaomi. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la recensione dedicata.

Volete acquistare Xiaomi 12 da 8/256 GB ad un prezzo super conveniente, con codice sconto o in offerta lampo? Allora eccovi serviti: l'occasione arriva da eBay! Il prezzo scende a 399€, ma solo per un numero limitato di unità (quindi affrettatevi se siete interessati).

