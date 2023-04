Xiaomi Band 8 e Pad 6 hanno una data di presentazione

La casa di Lei Jun è pronta al debutto del nuovo super flagship Xiaomi 13 Ultra, un dispositivo che promette prestazioni stellari ed una fotocamera da capogiro. Il top di gamma non sarà la sola novità: l'azienda ha confermato la data di presentazione di Xiaomi Band 8 e della serie Pad 6!

Xiaomi Band 8 e Xiaomi Pad 6: ufficiale la data di presentazione

Ci aspetta una event decisamente ricco per Xiaomi, pieno di nuovi prodotti: come avrete intuito la data di presentazione della nuova Xiaomi Band 8 e dei tablet Pad 6 e 6 Pro è fissata per il 18 aprile, insieme al modello Ultra. La compagnia cinese ha pubblicato anche alcuni teaser, che svelano il design dei nuovi prodotti.

Precisiamo che il lancio della smartband e dei pad è prevista per il mercato cinese; al momento i canali social occidentali non riportano novità. Ricordiamo invece che Xiaomi 13 Ultra sarà presentato anche in versione Global.

Tornano a Xiaomi Band 8 e Pad 6, le immagini mostrano il look di entrambi. La smartband presenta uno stile premium con un frame metallico: la capsula viene mantenuta ma con un tipo di aggancio rinnovato. Resta da vedere se ci sarà una versione alternativa com un cinturino più classico (vista nel database dell'FCC con tanto di foto) oppure se avremo solo un modello.

Il nuovo tablet cambia stile rispetto al precedente Pad 5: l'ultimo Xiaomi Pad 6 – quindi anche la variante Pro – adotta un look vicino alla serie 13, almeno per quanto riguarda il layout della fotocamera.

Ricordiamo ancora una volta che la data di presentazione è il 18 aprile: siete curiosi di scoprire la nuova Xiaomi Band 8 e l'ultima generazione di tablet del brand?

