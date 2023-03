Xiaomi Band 8 nelle prime immagini dal vivo: cambiamenti nel design

Xiaomi Smart Band 8 è approdato sul sito Web dell'ente di certificazione NRRA Korea, con tanto di foto dal vivo. Le immagini ci offrono uno sguardo ravvicinato al design del prossimo fitness tracker e lasciano trapelare una novità assoluta di questo modello.

Le immagini dal vivo di Xiaomi Smart Band 8 mostrano un nuovo cinturino

Dalle immagini dal vivo di Xiaomi Smart Band 8 emerge subito una variazione nel design. Se, fino ad ora, il fitness tracker ha sempre optato per il classico braccialetto in silicone, la prossima generazione di smart band offrirà un cinturino in due parti staccabili, che possono essere agganciati in modo individuale al corpo principale.

Il cinturino, almeno in queste immagini, è disponibile nella colorazione nera, sembra essere di dimensioni leggermente superiori rispetto al classico braccialetto e potrebbe offrire un comfort maggiore quando indossato. Questa, tuttavia, non è una soluzione completamente nuova, in quanto l'abbiamo già vista su dispositivi come Redmi Watch 3, ma è la prima volta che viene adottata dal modello più economico dell'azienda.

Per il resto, né la certificazione NRRA né le immagini dal vivo rivelano altre caratteristiche del dispositivo in arrivo. Secondo le indiscrezioni, la produzione in serie sarebbe già iniziata e il lancio potrebbe avvenire tra il mese di aprile e quello di maggio. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

