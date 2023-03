ChatGPT arriva su smartwatch con le watchface Amazfit

Prima è nato su computer, poi si è espanso agli smartphone e adesso ChatGPT sbarca su smartwatch e lo fa per merito del team Amazfit. Il sub-brand di Zepp Health ha annunciato la prima watchface al mondo a essere basata sul chatbot realizzato da Open AI, aprendo le porte a tutti gli scenari che ne possono conseguire.

È di Amazfit la prima watchface che porta ChatGPT anche su smartwatch

Amazfit specifica che questo quadrante “mostra l'interazione uomo-intelligenza artificiale, nonché i dati di salute e fitness a cui gli utenti tengono di più“; non è ancora chiaro come avvenga l'interazione, se tramite comandi predefiniti oppure sfruttando i comandi vocali. La watchface basat su ChatGPT è una di quelle presenti all'interno del sistema operativo proprietario Zepp OS, ma la disponibilità dipende dal modello di cui si è in possesso (pur non specificando su quali ci sia e su quali no). Per il momento, l'unico su cui è certo esserci è Amazfit Falcon, che ricordiamo essere disponibile anche in Italia.

