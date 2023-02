Bing aggiunge ChatGPT su smartphone: come provarlo

Dopo investimenti per oltre 10 miliardi, era scontato che Microsoft espandesse il supporto di ChatGPT a molti dei suoi prodotti, in particolare Bing e adesso anche su smartphone. Nel mondo PC, browser come Edge e Opera hanno già dato via all'implementazione del chatbot OpenAI, e con l'aggiunta del supporto mobile non potrà che allargarne sensibilmente la platea.

Bing e ChatGPT: inizia il roll-out della versione mobile su smartphone

Sono comparse diverse segnalazioni in rete che testimonia l'espansione del supporto ChatGPT all'interno di Bing anche su smartphone, con tanto di screenshot. Microsoft starebbe così proseguendo nello sviluppo del suo rinnovato ecosistema, nella speranza di rendere Edge e Bing due alternative che possano impensierire il dominio di Chrome e Google Search.

Quella che vediamo nelle immagini postate su Reddit è quindi la prima versione mobile di Bing con ChatGPT, con tanto di tasto del microfono per poter usare i comandi vocali per interfacciarsi al chatbot. Da segnalare anche l'aggiunta della scelta del tono, potendo impostare se si vogliono risposte più creative, bilanciate o precise. Questa novità si aggiunge a quanto trapelato in questi giorni, cioè che Microsoft starebbe lavorando alla possibilità di personalizzare l'assistente con varie modalità di utilizzo.

Tutto ciò è però ancora una funzionalità estremamente limitata. Prima del rilascio pubblico, Microsoft ha avviato la fase di beta testing per consentire ai più curiosi di provare con mano in anteprima di cosa sia in grado il suo nuovo motore di ricerca. Allo stato attuale, infatti, gli utenti confermano che l'interfaccia utente c'è ma non è ancora pienamente funzionante, pertanto bisognerà attendere prima che diventi una feature di dominio pubblico. In ogni caso, vi ricordiamo che per poterla provare prima di tutti (quando sarà disponibile) dovete necessariamente iscrivervi al beta testing.

