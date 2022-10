Amazfit Falcon: il nuovo rugged watch con GPS sta arrivando

Adesso è ufficiale: Amazfit Falcon sta arrivando ufficialmente, e lo farà presentandosi sul mercato come nuovo modello di smartwatch dalle fattezze rugged. In realtà è un prodotto che abbiamo già conosciuto in passato ma sotto un altro nome, ovvero come Amazfit Vienna, un prodotto che punta a essere ancora più pregiato della serie T-Rex.

Amazfit Falcon sarà il nuovo smartwatch rugged, ma forse lo conoscete già

In base a quanto trapelato finora, Amazfit Falcon dovrebbe essere rappresentato da uno schermo rotondo, un pannello AMOLED da 1,28″ con risoluzione 416 x 416 pixel, in grado di arrivare fino a 1.000 nits di luminosità di picco. La scocca avrebbe una certificazione fino a 20 ATM, potendo così essere utilizzato fino a 200 metri di profondità e in tranquillità quando a contatto con acqua e polvere. Oltre alla sua struttura rugged, la scocca sembra integrare anche due tasti fisici sul lato destro per l'interazione manuale con lo smartwatch.

Per le altre specifiche tecniche, si vocifera la presenza di 32 MB di RAM, 4 GB di spazio d'archiviazione per riprodurre musica offline, Bluetooth 5.0 per Android e iOS e batteria da 500 mAh che consentirebbe fino a 14 giorni di autonomia. La sensoristica non mancherebbe di integrare un cardiofrequenzimetro 24/7 e per monitorare i valori SpO2, oltre che i classici parametri per stress e sonno.

Lato software troveremo il sistema operativo Zepp OS, con cui gestire il monitoraggio dell'attività fisica e della salute: per esempio, con Zepp Coach c'è un sistema AI che crea piani di allenamento personalizzati in base alle sessioni precedenti e alle proprie abitudini fisiche; è anche possibile collegare cinture cardiache, creare modelli di allenamento e fare la sincronizzazione con app come Strava e Adidas Running. Questo a supporto delle oltre 150 modalità sportive con connettività GPS Dual Band, navigazione in tempo reale e impostare percorsi per le sessioni sportive con feature smart di tracciamento e correzione del tracciato.

Prezzo e data d'uscita

Manca ancora un annuncio ufficiale, ma Amazfit Falcon dovrebbe essere presentato il 13 ottobre; per il momento, non abbiamo informazioni su prezzo e disponibilità in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il