Problemi di Wi-Fi su Samsung Galaxy S23? Non siete soli

“Connesso senza internet“: se avete uno smartphone della serie Samsung Galaxy S23 potreste conoscere – ahimé – questo messaggio di errore. Da quando sono stati presentati al pubblico, i nuovi top di gamma Samsung sono stati ampiamente lodati e apprezzati dai consumatori, come dimostrano anche i record di vendita. Ciò non significa però che siano perfetti e purtroppo il bug sofware può essere sempre dietro l'angolo, come nel caso di quello che su S23 affligge la connettività Wi-Fi.

C'è un fastidioso bug software del Wi-Fi sulla serie Samsung Galaxy S23

Provando a collegarsi a una rete Wi-Fi funzionante con Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra si ottiene il suddetto messaggio di errore. Apparentemente il problema sembrerebbe colpire soprattutto (se non unicamente) il modello Ultra e quando ci si collega a una rete Wi-Fi 6, e non svanirebbe anche disabilitando l'opzione Wi-Fi Intelligente per switchare automaticamente fra Wi-Fi e rete dati. Raccogliendo le segnalazioni in rete, il bug svanisce disattivando e riattivando la connessione Wi-Fi dello smartphone, ma è possibile che venga risolto con uno dei prossimi aggiornamenti software: tutti e tre i modelli hanno lo stesso chip Wi-Fi, pertanto se colpisce solo S23 Ultra è possibile che possa essere corretto a breve, nella speranza che avvenga lo stesso per chi ha problemi di battery drain con One UI 5.1.

