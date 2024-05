OpenAI pronta a sfidare Google? ChatGPT potrebbe diventare un motore di ricerca

L’evoluzione delle intelligenze artificiali ha portato ad una costante integrazione all’interno dei servizi web che conosciamo ed utilizziamo tutti i giorni, ma il prossimo passo potrebbe essere proprio la loro sostituzione. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, OpenAI starebbe per lanciare un suo motore di ricerca basato su ChatGPT, per provare a scalfire il dominio incontrastato di Google.

OpenAI starebbe preparando un evento per presentare il suo motore di ricerca con ChatGPT

Crediti: OpenAI

Diversi insider negli ultimi giorni hanno pubblicato su Twitter/X dei messaggi piuttosto eloquenti che fanno presagire un imminente arrivo di un motore di ricerca di OpenAI basato interamente su ChatGPT. La presentazione potrebbe avvenire in un evento previsto per la prossima settimana, il 9 maggio, in cui il team di Sam Altman svelerà al mondo una nuova alternativa a Google.

Il nuovo servizio dovrebbe essere disponibile all’indirizzo “search.chatgpt.com” che attualmente riporta un semplice “Not found“, ma senza mostrare il classico errore 404. L’evento di OpenAI, inizialmente, si pensava potesse essere dedicato alla presentazione del nuovo GPT, ma sia Jimmy Apples che Nonmayorpete (due insider molto attivi su Twitter/X) sembrano ormai essere convinti che il protagonista sarà il nuovo motore di ricerca.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno, per scoprire se effettivamente OpenAI terrà un evento il prossimo 9 maggio e se verrà davvero svelato il motore di ricerca di ChatGPT.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le