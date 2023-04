Quali sono gli iPhone e iPad che NON supporteranno iOS 17

Durante la prossima developer conference Cupertino presenterà al mondo le ultime novità software e ovviamente i riflettori saranno puntati sulla prossima versione del suo sistema operativo mobile. Nel frattempo, per preparaci al meglio all'evento, andiamo a scoprire quali sono i dispositivi Apple, iPhone e iPad, che non supporteranno iOS 17 e iPadOS 17.

Ecco quali sono gli iPhone e iPad che NON supporteranno iOS 17 | In aggiornamento

Nel momento in cui scriviamo la lista in questione è soltanto alla stregua di un rumor: l'elenco dei dispositivi è trapelato di recente e riporta tutti i presunti dispositivi che non riceveranno l'aggiornamento ad iOS 17, l'ultima versione del sistema operativo di Cupertino dedicato ai dispositivi mobile.

Come ogni anno, la compagnia statunitense rilascerà anche la variante per tablet e di conseguenza la lista comprende anche questa categoria di prodotti. Ma bando alle ciance e andiamo a scoprire quali sono gli iPhone e iPad che NON supporteranno iOS 17 e iPadOS 17 e non riceveranno il nuovo aggiornamento.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5° generazione)

iPad Pro da 9,7″ (1° generazione)

iPad Pro da 12,9″ (1° generazione)

Quali iPhone e iPad supporteranno iOS 17 e iPadOS 17

Ovviamente, per comodità, vi segnaliamo anche quello che dovrebbe essere l'elenco dei dispositivi Apple che riceveranno l'aggiornamento alla prossima versione software di iOS e iPadOS.

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPad Pro 10,5″

iPad Air (3/4/5/6° generazione)

iPad (6/7/8/9/10° generazione)

iPad Pro 11″ (1/2/3/4° generazione)

iPad Pro 12,9″ (2/3/4/5/6° generazione)

iPad Mini (5/6° generazione)

Quando esce iOS 17?

Il debutto di iOS 17 (e di conseguenza anche di iPadOS 17) è atteso nel corso dell'evento WWDC 2023: questo si terrà dal 5 al 9 giugno. Si seguito ci sarà il rilascio delle versioni beta; per quanto riguarda invece il rilascio per tutti in versione stabile, sulla scia dell'attuale iOS 16 potremmo ipotizzare che iOS 17 sarà distribuito nel corso del mese di settembre (con la serie iPhone 15).

Resta da vedere se iPadOS 17 arriverà nello stesso periodo (a settembre 2023) oppure se slitterà ad ottobre come avvenuto con la versione 16.

