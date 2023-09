iOS 17 ha una data d’uscita: ecco quando arriva su iPhone e iPad

Durante il mega evento di settembre, Cupertino ha svelato anche la data d'uscita di iOS 17 e iPadOS 17 (ovviamente insieme alla lista degli iPhone e iPad supportati). Andiamo a scoprire tutte le novità e teniamo pronti i nostri dispositivi per il grande aggiornamento dell'anno.

iOS 17 e iPadOS 17: svelata la data d'uscita dei nuovi aggiornamenti per iPhone/iPad (e i modelli supportati)

Come di consueto, durante l'evento WWDC 2023 Apple ha alzato il sipario sulle nuove versioni del suo sistema operativo. Nel keynote sono state svelate tutte le novità, le funzioni e i miglioramenti di iOS 17 e iPadOS 17 ed ora finalmente arriva anche la data d'uscita. Il rilascio di entrambi i software partirà il 18 settembre (anche in Italia) e sarà dedicato ad un gran numero di dispositivi. Di seguito trovate l'elenco dei telefoni che riceveranno l'aggiornamento, confermato ufficialmente da Apple.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone Xs, Xs Max, Xr

iPhone SE (2a generazione e successive)

Una miriade di modelli, per un totale di 20 dispositivi. Per quanto riguarda invece i tablet di Cupertino, anche in questo caso Apple ha rilasciato l'elenco degli iPad che riceveranno l'update ad iPadOS 17.

iPad Pro 12,9″ (2 a generazione e successive)

generazione e successive) iPad Pro 10,5″

iPad Pro 11″ (1 a generazione e successive)

generazione e successive) iPad Air (3 a generazione e successive)

generazione e successive) iPad (6 a generazione e successive)

generazione e successive) iPad mini (5a generazione e successive)

Ora che abbiamo visto tutti i dispositivi supportati non resta che attendere il 18 settembre per procedere con l'aggiornamento. Nel frattempo, se volete saperne di più sulle ultime novità di Cupertino date un'occhiata ai nostri approfondimenti sulla gamma iPhone 15, Watch Serie 9 e Ultra 2 e sul nuovo chipset A17 Pro.

