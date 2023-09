Xiaomi 14 e 14 Pro potrebbero arrivare prima: nuovo indizio dalla MIUI 15

Aggiornamento 06/09: nuovi rumor sulla data di presentazione di Xiaomi 14 e 14 Pro, li trovate nell'articolo.

Da un po' di tempo a questa parte sono iniziati i leak in merito ai prossimi top di gamma della casa di Lei Jun, che rispondono al nome di Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra. Nonostante nel caso di quest'ultimo manchi ancora parecchio al suo debutto, circolano già indiscrezioni sulla data di presentazione, che potrebbe non essere così lontana dai modelli standard e Pro.

Xiaomi 14 Ultra spunta nel database IMEI, con un indizio sul periodo d'uscita assieme a 14 e 14 Pro

Partiamo da Xiaomi 14 e 14 Pro, la cui presentazione al pubblico potrebbe arrivare prima del previsto, cioè fra ottobre e novembre a ridosso dell'annuncio dello Snapdragon 8 Gen 3. Il ché si ricollega a Xiaomi Watch 2 Pro: il prossimo smartwatch top di gamma dovrebbe esordire al fianco di Xiaomi 14, e si vocifera che arriverebbe nel mese di ottobre.

Secondo il leaker Digital Chat Station, poi, la messa in vendita potrebbe partire prima del Singles Day, cioè prima dell'11 novembre. L'abbiamo spiegato in questo articolo: per la Cina, il Singles Day è una sorta di Black Friday, pertanto Xiaomi potrebbe sfruttare l'impennata dello shopping online per incentivarne le vendite. Se così effettivamente fosse, l'annuncio arriverebbe ben prima rispetto alla serie Xiaomi 13, il cui arrivo avvenne l'11 dicembre 2023.

Tuttavia, Xiaomi 14 e 14 Pro sono apparsi nel database IMEI con le sigle 23127PN0CC/23127PN0CG e 23116PN5BC/23116PN5BG, e siccome solitamente i primi 4 numeri indicano il periodo di debutto ciò significherebbe che entrambi sarebbero invece previsti nuovamente per il mese di dicembre.

Parlare invece di Xiaomi 14 Ultra è un po' più prematuro, ma sappiamo bene come funzionano le indiscrezioni sul mondo tech cinese. Tuttavia, un nuovo dispositivo Xiaomi è comparso nel database IMEI, in riferimento alla variante China e quella Global. Dovrebbe trattarsi proprio di Xiaomi 14 Ultra, siglato 24030PN60C per la Cina e 24030PN60G per il mercato Global.

Per amor di precisione ricordiamo la sigla dell'attuale Xiaomi 13 Ultra, ossia 2304FPN6DC/2304FPN6DG: in questo caso, l'esordio avvenne ad aprile 2023 (“2304“) mentre quello internazionale a giugno. Quindi le cifre “2403” di Xiaomi 14 Ultra farebbero riferimento alla Cina mentre il lancio Global potrebbe essere fissato per maggio 2024.

Nel frattempo arriva un'ennesima “conferma”, ma questa volta dalla MIUI 15. La nuova versione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi sarebbe entrata nella fase finale di test e addirittura abbiamo il primo avvistamento in versione Global con le versioni MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM (houji è il nome in codice di Xiaomi 14) e MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM (shennong, invece, è il nome in codice del modello Pro). Questo vuol dire che il software è ormai vicino al rilascio e quale potrebbe essere il motivo di questa celerità se non un lancio anticipato? Come visto poco sopra, secondo le indiscrezioni Xiaomi 14 e 14 Pro dovrebbero debuttare in Cina addirittura nella prima settimana di novembre, in tempo per la festa della offerte del Singles Day (il Black Friday cinese).

