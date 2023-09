Xiaomi Watch 2 Pro messo a nudo: immagini, specifiche, data e prezzo

Si chiamerà Xiaomi Watch 2 Pro, Watch S2 Pro o Watch S3 il prossimo smartwatch di punta dell'azienda di Lei Jun? A fine 2022 venne presentato Watch S2 assieme alla serie Xiaomi 13, ma mesi dopo al MWC 2023 venne importato in Europa il precedente S1 Pro. Non è la prima né l'ultima volta che Xiaomi (così come altre aziende cinesi) fa un po' di confusione fra Cina e occidente quando si parla di modelli, versioni e rebrand. Dubbi sul nome a parte, sappiamo già alcune delle novità attese a bordo del wearable in arrivo nei prossimi mesi.

Xiaomi Watch 2 Pro arriverà assieme a Xiaomi 14: ecco quali saranno le novità

Certificato come M2311W1 e M2312W1, in precedenza si è parlato di come Xiaomi Watch 2 Pro sarebbe dotato di supporto eSIM per effettuare e ricevere telefonate in autonomia, senza la necessità dello smartphone connesso. Un'altra novità sarebbe il software, questa volta dotato di Wear OS di Google anziché MIUI for Watch.

A queste informazioni se ne aggiungono di ulteriori, con i rumor che menzionano un OLED da 1,43″ con Always-On e una batteria aumentata a 520 mAh rispetto alla 500 mAh di Watch S1 Pro, il tutto incastonato in una scocca in acciaio inox con corona rotante per muoversi nell'interfaccia. Sarebbe disponibile in due colorazioni con cinturini in pelle marrone e fluoroplastica nera, con la presenza di due pulsanti fisici sul lato destro.

Fra le novità ci sarebbero anche migliorie per le funzioni sportive, fra cui monitoraggio del battito cardiaco, dell'ossigeno nel sangue e analisi della composizione corporea. Più ci avvicineremo a fine anno più ne sapremo di più, visto che il lancio di Xiaomi Watch 2 Pro è previsto assieme a quello della serie Xiaomi 14, con la finestra di lancio che sarebbe settata per fine ottobre a un prezzo di circa 400€.

