Recensione UGREEN Nexode 300W: la stazione di ricarica definitiva

Con l'aumentare dei dispositivi elettronici in nostro possesso, aumenta la necessità di avere sempre a portata di mano un caricatore in grado di ripristinare le batterie nel minor tempo possibile. Grazie allo standard USB-C, laptop, smartphone e dispositivi di ogni genere possono sfruttare lo stesso caricatore, ma cosa succederebbe se volessimo averli in carica tutti contemporaneamente? A questa domanda ha risposto UGREEN che con il suo Nexode 300W offre una stazione di ricarica per ogni tipo di dispositivo: scoprite tutti i dettagli all'interno della nostra recensione.

Recensione UGREEN Nexode 300W

Design e materiali

Il design del caricatore UGREEN Nexode 300W ricorda quello di un case per PC fisso in miniatura: totalmente privo di spigoli, con l'alimentazione posta sul lato posteriore e le cinque porte USB-C e USB-A di cui è dotato sulla parte frontale. Dei piedini in gomma tengono ben saldo il caricatore ed evitano che possa scivolare e danneggiarsi, mentre il rivestimento satinato fa sfoggio di tutta la sua qualità premium evitando in tutti i modi di trattenere le impronte digitali e le manate.

Il dispositivo è estremamente elegante, con la porta USB-A identificata da un colore viola scuro (utilizzato come standard per la variante USB 3.1, insieme al ciano), mentre in corrispondenza di ogni porta USB-C viene evidenziato il wattaggio massimo che può erogare ogni uscita. Completa la parte frontale il logo UGREEN, mentre sul lato troviamo un elegante e stiloso logo “300w” che indica il wattaggio massimo del dispositivo nonché il nome del modello.

Il caricatore, tuttavia, non è affatto leggero: le prestazioni in form-factor ridotti hanno un costo ed in questo caso arriva proprio nel peso. Non stiamo sicuramente parlando di un peso massimo (circa 900 grammi), ma probabilmente farete bene a scegliere una posizione sulla scrivania e lasciarlo lì, perché trasportarlo spesso all'interno di zaini o borse potrebbe diventare piuttosto scomodo. Le dimensioni esatte del prodotto sono di 16.5 x 12.5 x 10.7 centimetri.

Hardware e prestazioni

Per il Nexode 300W, UGREEN ha deciso di utilizzare solo il meglio della tecnologia disponibile sul mercato: utilizzando un doppio chip al nitruro di gallio (GaN), il produttore cinese è riuscito a realizzare un piccolo gioiello dell'alimentazione in grado di erogare quasi 300w quando ogni dispositivo è connesso ad una delle cinque porte a disposizione. La dotazione prevede un'uscita USB-C da 140W (USB-C1), due da 100W (USB-C2 e USB-C3), una da 45W (USB-C4), tutte con Power Delivery 3.1, ed infine una porta USB di Tipo A in grado di erogare fino a 22.5W.

Le combinazioni di utilizzo e l'output energetico variano in base ai dispositivi connessi, ma la prima porta USB-C, quella più potente delle altre, erogherà sempre il massimo della potenza: ovvero 140W. Quando sono connessi cinque diversi dispositivi, l'output energetico sarà il seguente: USB-C1 140W, USB-C2 65W, USB-C3 45W, USB-C4 20W, USB-A 22.5W. Le combinazioni, come detto in precedenza, sono molteplici quindi vi alleghiamo dei pratici schemi realizzati da UGREEN che vi aiuteranno a comprendere al meglio le modalità di utilizzo.

Le prestazioni sono semplicemente eccezionali: grazie alla porta USB-C da 140W è possibile ricaricare la batteria di un MacBook di ultima generazione oltre il 50% in soli 30 minuti, ma la funzione più interessante è sicuramente quella di poter ricaricare più dispositivi contemporaneamente alla massima velocità possibile. Volendo fare un esempio molto pratico, grazie a Nexode 300W potrete mettere il carica il vostro laptop, un iPhone, uno smartphone Android ed un dispositivo indossabile come uno smartwatch ed ottenere la massima velocità di ricarica per ogni dispositivo, ricaricando tutte le batterie in davvero pochissimo tempo.

Con velocità del genere, però, il surriscaldamento del dispositivo potrebbe diventare un problema reale: per fortuna, UGREEN ha implementato un sistema di dissipazione che monitora in modo costante la temperatura del caricatore per evitare qualsiasi tipo di malfunzionamento dovuto all'aumentare del calore. Nelle nostre prove, infatti, il dispositivo è rimasto sempre all'interno di temperature perfettamente accettabili. Il caricatore, inoltre, è resistente alle fiamme con certificazione UL 94, mentre offre anche la protezione per il sovra-voltaggio, i cortocircuiti e la sovra-corrente.

Recensione UGREEN Nexode 300W: prezzo e considerazioni

UGREEN Nexode 300W è un caricatore di assoluta qualità, una stazione di ricarica definitiva per chiunque abbia bisogno di ricaricare velocemente le batterie di tutti i propri dispositivi elettronici. Il prodotto si posiziona in una fascia premium anche per quanto riguardo il prezzo: di listino, infatti, Nexode 300W viene proposto al prezzo di 269.99€. Grazie alla promozione di lancio, però, è possibile sfruttare uno sconto di 70€ che fa scendere il prezzo a soli 199€ fino al 18 settembre (assicuratevi di aver applicato il codice in pagina per ottenere lo sconto!).

Il prezzo spaventerà sicuramente la maggior parte degli utenti, ma dopo aver provato approfonditamente questo Nexode 300W, è evidente che il prezzo imposto da UGREEN sia assolutamente giustificato. Questo è il caricatore definitivo: assolutamente consigliato.

