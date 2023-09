KuKirin G2 Pro è il monopattino elettrico per sfidare ogni strada, ora a meno di 480€

Anche se le vacanze sono giunte al capolinea questo non vuol dire che siamo già arrivati alla fine della bella stagione: le giornate sono ancora lunghe (anche se comincia a scurirsi prima) e la voglia di fare gite fuori porta ed avventurarsi nella natura è comunque tanta. KuKirin G2 Pro è il monopattino elettrico adatto agli spiriti più liberi: un modello adatto ad ogni tipo di strada, perfetto per gli utenti più avventurosi e sportivi!

Codice sconto KuKirin G2 Pro: risparmia con quest'offerta targata Geekbuying

Il monopattino elettrico fuoristrada KuKirin G2 Pro è il compagno perfetto per affrontare ogni sfida: si tratta di un modello potente ed aggressivo, equipaggiato con un motore brushless da 600W. Dotato di tre modalità di velocità e adatto ad un carico fino a 120 Kg, il veicolo è in grado di affrontare pendenze fino a 20° e offre un'autonomia fino a 55/60 km. Non mancano freni a disco, pneumatici da 10″ ed un pratico schermo LCD per visualizzare i vari parametri. È presente un sistema a sei luci LED per la massima sicurezza. Si tratta, infine, di una soluzione pieghevole: è possibile chiuderlo e portato nel bagagliaio dell'auto in tutta comodità e senza ingombri eccessivi.

Siete in cerca di un monopattino elettrico per affrontare ogni strada? Allora KuKirin G2 Pro è il modello più adatto: il prezzo scende grazie a quest'offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione gratuita direttamente dall'Europa. Il prezzo è di soli 474,7€ grazie allo sconto al checkout pagando con PayPal! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

