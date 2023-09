La prima auto Xiaomi MS11 potrebbe essere presentata a breve

Ci siamo: secondo gli ultimi rumor, la presentazione ufficiale della Xiaomi MS11, la prima auto elettrica dell'azienda cinese, sarebbe ormai prossima. Sarà un annuncio di quelli storici per il settore tecnologico, perché per la prima volta un produttore di smartphone sarà coinvolto in prima linea nella realizzazione di un veicolo a suo marchio. Per quanto sia già in azione da anni nell'industria automobilistica, non esiste nessuna auto marchiata Huawei, in quanto l'azienda preferisce affidare le sue tecnologie ad altri marchi. Invece Xiaomi è pronta a metterci la faccia, con un annuncio al grande pubblico che sarebbe dietro l'angolo, secondo le voci di corridoio.

MS11 “Modena”: la prima auto elettrica targata Xiaomi sarebbe pronta al grande pubblico

Gli indizi ci sono tutti: gli impianti sono stati autorizzati dal governo cinese, l'auto è stata certificata, una serie di via libera a seguito di cui Xiaomi avrebbe iniziato la produzione di prova. Circa 50 prototipi alla settimana che serviranno a finalizzare la versione finale che andrà poi in produzione di massa. Mancherebbe solamente l'approvazione da parte del Ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT), attesa nel giro dei prossimi due mesi, ma sarebbe solamente una formalità, da qui la partenza della prima produzione di prova.

Essendo in fase finale, Xiaomi sarebbe quindi pronta a parlarne pubblicamente: dopo il primo annuncio nell'estate 2022, quando Lei Jun annunciò l'ingresso nel mercato delle auto EV, il prossimo passo sarebbe la presentazione dell'auto Xiaomi. E potrebbe avere luogo prima del previsto, nello stesso evento in cui scopriremo ufficialmente la serie Xiaomi 14, previsto nel periodo fra ottobre e novembre. Tuttavia, la commercializzazione rimane prevista per la prima metà del 2024, e l'evento autunnale servirebbe per rilanciare l'hype sul suo primo veicolo; non è da escludere che all'evento di Xiaomi 14 venga svelata solo parzialmente, e che tutti i dettagli vengano rivelati a un evento successivo.

Ricordiamo che Xiaomi avrebbe in cantiere non uno bensì due modelli: il primo viene indicato come MS11, nome in codice “Modena“, ed è quello che dovrebbe arrivare nei primi mesi dell'anno prossimo. A seguire ci sarebbe poi quello soprannominato “Le Mans“, il cui lancio avverrebbe più in là nel tempo e con caratteristiche più avanzate.

