Con SONOFF NSPanel gestisci la tua casa smart spendendo meno di 50€

Ormai sempre più utenti hanno deciso di puntare ad una casa completamente domotizzata: luci, condizionatori, TV, accessori e quant'altro, tutto centralizzato e controllato in modo semplice ed efficiente. Il pannello di controllo SONOFF NSPanel (EU/US) resta sempre una delle migliori soluzioni sulla piazza: risparmia con l'occasione del momento, in offerta lampo o con codice sconto!

SONOFF NSPanel è il pannello di controllo completo ed economico: risparmia con questa offerta lampo

Crediti: SONOFF

Il centro di controllo SONOFF NPanel è una delle soluzioni più apprezzate dagli amanti della domotica grazie alla sua versatilità e al prezzo contenuto (senza citare la qualità del brand, dato che parliamo di un marchio ormai ampiamente consolidato in questo settore). Il pannello permette di controllare gli altri dispositivi smart presenti in casa e grazie all'ampio display è possibile visualizzare in modo comodo il meteo e le temperature. Il pannello touch permette di gestire la tua casa intelligente a tutto tondo (sono presenti anche due interruttori) e ovviamente non manca il supporto ai comandi vocali (tramite Google Assistant o Alexa) così come i controlli tramite l'app dedicata. Sono presenti due versioni, con dimensioni differenti: il modello EU misura 89 x 89 x 49 mm mentre quello US 126 x 79 x 47 mm (e quindi presenta uno schermo più ampio).

Crediti: SONOFF Crediti: SONOFF

La migliore occasione del momento per SONOFF NSPanel (sia US che UE) arriva grazie all'offerta lampo di Banggood: solo 45€, con spedizione ad una cifra irrisoria. Se la promozione dovesse terminare o se preferite la spedizione rapida dall'Italia, vi segnaliamo anche un'alternativa per NSPanel, acquistabile a 59,9€ (un prezzo niente male con consegna rapida dall'Italia).

