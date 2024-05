Realme GT 6T svelato: la serie GT ritorna in versione Global

Dopo una lunga pausa la serie Realme GT sta per ritornare sul mercato Global, partendo dall’India. La compagnia cinese ha anticipato l’uscita della gamma Realme GT 6 ed ora ha svelato il primo modello che andrà a comporre: si tratta di Realme GT 6T, equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 3.

Realme GT 6T: cosa aspettarsi dal prossimo modello della serie GT per il mercato Global

Crediti: Realme

La famiglia GT Global debutterà nel corso del mese di maggio, ma al momento manca ancora una data. Inoltre non sappiamo ancora di quanti smartphone sarà composta la serie anche se questo primo annuncio contribuisce a darci un’idea di quello che ci aspetta. Realme GT 6T avrà dalla sua lo Snapdragon 7+ Gen 3, chipset dal punteggio superiore a 1,5 milioni su Antutu: non stupisce dato che si tratta di un SoC con elementi presi dallo Snapdragon 8 Gen 3, modello di punta di casa Qualcomm.

Crediti: Realme

La compagnia ha una lunga storia di rebrand quindi potremmo avanzare un’ipotesi: probabilmente Realme GT 6T altro non è che la versione Global di Realme GT Neo 6 SE, fresco di lancio in Cita. Questo apre la strada anche a un’altra ipotesi, ossia che anche GT Neo 6 possa arrivare come parte della gamma GT 6 Global. Aspettando di saperne di più ecco la possibile scheda tecnica di GT 6T, ovviamente basata su quella del cugino cinese GT Neo 6 SE.

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,65 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED (BOE) 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di 6.000 nit , 450 PPI, profondità colore a 10 bit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di , 450 PPI, profondità colore a , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

GPU Adreno 732

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stere, sensore IR

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.88-2.2 con IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112°

f/1.88-2.2 con IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera da 32 MP f/2.45 IMX615

f/2.45 IMX615 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le