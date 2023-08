Xiaomi Watch S2 Pro avrà due importanti novità hardware e software

Lo scorso dicembre Xiaomi ha lanciato in patria il suo ultimo indossabile premium Watch S2, dispositivo certificato Global ma non ancora disponibile alle nostre latitudini. Ora, a distanza di parecchi mesi sembra che sia in dirittura d'arrivo una nuova versione: Xiaomi Watch S2 Pro dovrebbe fare capolino nei prossimi mesi, e sembra che possa avere dalla sua due funzionalità inedite per la compagnia cinese.

Xiaomi Watch S2 Pro: ecco cosa aspettarsi dal prossimo smartwatch

Crediti: Xiaomi

Stando alle ultime novità, Xiaomi Watch S2 Pro potrebbe essere il primo smartwatch della casa di Lei Jun ad avere il supporto eSIM. Fino a questo momento, gli ultimi modelli hanno beneficiato delle chiamate Bluetooth grazie alla presenza di speaker e microfono; tuttavia, manca all'appello un dispositivo con connettività mobile.

Crediti: Xiaomiui

Nel database dell'ente IMEI sono emersi due modelli siglati M2311W1 e M2312W1: probabilmente la differenza tra i due sarà proprio la connettività, uno con supporto eSIM e l'altro no.

Crediti: Xiaomiui

L'altra novità si chiamerebbe Wear OS, il sistema operativo made by Google per smartwatch che debutterebbe sul modello Pro di Xiaomi sostituendo la MIUI for Watch presente su Watch S2.

Per quanto riguarda la data di presentazione, non ne abbiamo ancora una ma il lancio dovrebbe avvenire entro fine 2023, e si vocifera che potrebbe coincidere con l'esordio della serie Xiaomi 14. Ricordiamo che lo scorso anno sono stati lanciati Watch S1 Pro ad agosto e poi a dicembre il successore di nuova generazione Watch S2. Quest'ultimo è inedito alle nostre latitudini mentre Watch S1 Pro è disponibile all'acquisto in Italia.

