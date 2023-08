Il 2023 sarà l’anno peggiore del decennio: mai vendite così basse

Continua la caduta del mercato degli smartphone, con il 2023 che sta per diventare il peggiore anno nell'ultima decade, toccando l'ennesimo record negativo. Già il secondo trimestre dell'anno aveva palesato un calo di tutti i marchi, e la situazione non dovrebbe migliorare nel corso dell'anno, secondo le previsioni degli analisti di Counterpoint Research.

Le vendite di smartphone continuano a scendere: il 2023 sarà un'annata nera per le aziende

Se nel 2014 se ne vendettero qualcosa come 1,318 miliardi, il 2023 dovrebbe concludersi a quota 1,147 miliardi di smartphone con un calo annuale del -6%, con un grafico che lascia poco spazio alle interpretazioni. Dopo il picco in positivo toccato nel 2017, l'annata migliore finora registrata dal settore, è iniziata una discesa costante. L'unica eccezione è avvenuta nel 2021 ma soltanto perché la pandemia del 2020 aveva ulteriormente aggravata la situazione, e infatti dopo pochi mesi le vendite sono addirittura scese sotto i livelli del periodo lockdown.

I motivi sono sotto gli occhi di tutti, e l'incertezza economica sta frenando i consumatori dall'acquistare nuovi smartphone, ma non solo: proprio durante il 2021, molti hanno approfittato della temporanea ripresa del mercato per fare acquisti e cambiare il proprio telefono. Gli smartphone delle ultime generazioni sono prodotti che rimangono utilizzabili per molti più anni rispetto a prima, quando chi spendeva poco era praticamente obbligato a cambiare telefono dopo pochi anni.

Il calo delle vendite è generalizzato su scala globale: va male sia l'Asia, dove la ripresa economica non è andata come sperato, specie in Cina dopo l'allentamente delle politiche Zero Covid, ma anche negli USA, dove il 2023 dovrebbe concludersi con un calo a doppia cifra. Adesso tutta l'attenzione è rivolta verso iPhone 15: i nuovi melafonini arriveranno fra settembre e ottobre, l'interesse sarà alto ma probabilmente inferiore al solito, visto i tagli alla produzione di Apple. Tuttavia, secondo Counterpoint il calo del mercato Android potrebbe favorirla e portarla a diventare il brand #1 nel mondo per vendite.

