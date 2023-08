La porta USB-C di iPhone 15 sarà molto potente: le foto confermano

Da quando l'Europa ha fatto la voce grossa sull'omogeneizzazione degli standard tecnologici, Apple si è vista costretta ad abbracciare lo standard USB-C, a partire da iPhone 15. Ci sono diversi motivi per cui la compagnia della mela ha usato la porta Lightning al suo posto per 10 anni, come spiegato in questo approfondimento. Fatto sta il cambiamento sta per avvenire e lo vedremo concretizzarsi con il lancio dei nuovi melafonini di 15esima generazione. Non solo, perché Apple ha colto la palla al balzo per metterci il suo tocco personale, inserendoci la tecnologia Thunderbolt tanto apprezzata su iPad e Mac.

Per la prima volta, iPhone 15 porterà la tecnologia Thunderbolt sulla porta USB-C

Crediti: ChargerLAB

Se prima era soltanto un'indiscrezione testuale, adesso ci sono anche delle presunte foto dal vivo che confermerebbero questo dettaglio. Gli addetti ai lavori hanno infatti notato che il circuito collegato alla porta USB-C di iPhone 15 contiene un chip Retimer, utilizzato sui dispositivi Thunderbolt per migliorare la qualità del segnale durante la sua ricostruzione.

Tuttavia, questa novità non dovrebbe riguardare tutti gli acquirenti della serie iPhone 15, ma farebbe parte di una serie di funzionalità esclusive dedicate solamente a chi acquisterà iPhone 15 Pro e Pro Max. Resta da capire le effettive potenzialità della porta Thunderbolt su iPhone, sia in termini di trasferimento dati che di ricarica. Per i suoi nuovi smartphone, Apple potrebbe decidere di usare la rapidissima Thunderbolt 4, nonché una ricarica decisamente più che raddoppiata. Tuttavia, si vocifera che la porta USB-C potrebbe venire limitata da Apple, suscitando le critiche dell'Europa.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le