L’Unione Europea avverte Apple: nessuna limitazione ai cavi USB-C

Dopo alcuni rumor emersi in rete nelle scorse settimane, l'Unione Europea avrebbe inviato una lettere ad Apple diffidandola dall'apporre limitazioni ai cavi USB-C. I nuovi iPhone, infatti, utilizzeranno lo standard voluto dalla comunità europea, ma potrebbe inserire qualche piccola variazione che ha già fatto infuriare le autorità.

iPhone non ha ancora USB-C ma è già polemica con l'Unione Europea

Da quando il rumor dell'arrivo della connessione USB-C è diventato “ufficioso“, analisti ed insider hanno ipotizzato che Apple potesse limitare le funzionalità dei cavi non certificati MFi. Questa certificazione, infatti, è utilizzata dalla compagnia statunitense per identificare i dispositivi effettivamente compatibili con i prodotti a marchio Apple, ma l'Unione Europea questa cosa non è riuscita proprio a digerirla.

Il commissario europeo Thierry Breton, infatti, avrebbe inviato una lettera ad Apple diffidando la compagnia dall'apporre limitazioni ai cavi USB-C, ricordando che questa pratica non sarebbe concessa dalla legge che andrà in vigore a fine 2024. Nel mese di marzo, l'Unione Europea avrebbe ribadito il concetto anche in un incontro avuto proprio con l'azienda di Cupertino.

A tal proposito, sembra che la comunità europea sia intenzionata a pubblicare un documento con le linee guida per assicurarsi che ci sia una “interpretazione uniforme” della legge che prevede il caricatore unico. Si tratta di un avvertimento nato davvero da semplici rumor, oppure anche l'UE era stata informata sulla reale intenzione di Apple di apporre delle limitazioni? Ai posteri l'ardua sentenza.

