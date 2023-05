Come scatta Realme 11 Pro+: la super fotocamera da 200 MP in azione

Aspettando il lancio della nuova serie Number del brand, andiamo a scoprire come scatta Realme 11 Pro+. Il nuovo mid-range è alle prese con i primi sample fotografici del sensore principale e vi anticipiamo che le immagini non sembrano niente male.

Realme 11 Pro+: la super fotocamera da 200 MP in azione, con zoom Lossless fino a 4X

La compagnia asiatica ha già svelato il protagonista principale del comparto fotografico di Realme 11 Pro+. Si tratta del sensore Samsung HP3, un'unità da 200 MP, 0,56 μm, supporto ai video in 8K a 30 fps, Pixel Binning 4 in 1. Ovviamente non mancherà la stabilizzazione ottica OIS, ma la vera chicca sarà il supporto allo zoom Lossless 2X e 4X. L'azienda ha pubblicato sui social cinesi i primi sample che mostrano proprio lo zoom in azione in vari contesti.

Ovviamente è da tenere in considerazione che le immagini non sono in alta qualità. Nonostante ciò è impossibile non notare delle capacità davvero niente male (sia per quanto riguarda il livello di dettaglio dello zoom che la resa cromatica degli scatti).

Tra le novità del comparto fotografico di Realme 11 Pro+ troviamo anche la modalità luna, pensata appositamente per scattare foto al nostro satellite. Come già evidenziato in altre situazioni, ricordiamo che è l'AI a rendere più precisi i dettagli degli scatti lunari.

Il lancio della nuova serie 11 di Realme è atteso per il 10 maggio (in Cina): nel frattempo date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutte le conferme e i leak trapelati finora.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il