ChatPDF è l’intelligenza artificiale che tutti gli studenti ameranno

Fin dalle prime settimane di disponibilità, è stato fin troppo chiaro che ChatGPT avrebbe avuto un grande impatto soprattutto sul mondo scolastico, con gli studenti che inevitabilmente avrebbero tratto vantaggio dall'uso delle intelligenze artificiali. Ora, grazie a ChatPDF, anche lo studio degli appunti e dei testi scolastici diventa estremamente semplificato.

Appunti di scuola, libri e dispense: parla con i documenti grazie a ChatPDF

ChatPDF è una nuova intelligenza artificiale tanto semplice quanto efficace: il servizio permette di dare in pasto all'IA un documento PDF, che verrà analizzato e proposto come chatbot. In questo modo sarà letteralmente possibile parlare con il nostro documento, facendo domande ed ottenendo risposte con riferimenti alle pagine da cui è tratta l'informazione.

In ambito scolastico, questo servizio può essere utilizzare per studiare le nozioni principali dei libri, delle dispense e degli appunti, senza passare tanto tempo a sfogliare i documenti e a ricordare dove sono posizionate le informazioni. Nella nostra prova abbiamo utilizzato un breve riassunto della vita di Dante Alighieri, ottenendo informazioni dettagliate alle nostre domande.

Il servizio può essere utile anche in ambito lavorativo: spesso, infatti, ci si trova difronte ad una mole incredibile di dati da analizzare, ma in questo modo diventa estremamente semplice estrarre le informazioni più importanti di cui abbiamo bisogno.

ChatPDF è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, mettendo a disposizione l'analisi di 120 pagine, PDF fino a 10 MB, 3 documenti al giorno e 50 domande. Con 5 dollari al mese, invece, si può accedere alla versione Plus che garantisce l'analisi di 2000 pagine, PDF fino a 32 MB, 50 documenti al giorno e 1000 domande.

