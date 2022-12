Queste potrebbero essere le funzionalità esclusive di iPhone 15 Pro

Stando alle indiscrezioni, Apple punta a differenziare i diversi modelli della prossima generazione di iPhone in modo ancora più evidente rispetto a quanto fatto quest'anno. In altre parole, i modelli Pro della serie godranno di alcune caratteristiche esclusive che giustificheranno anche il prezzo più alto rispetto i modelli base. Nonostante manchi ancora molto al lancio dei nuovi iPhone 15, sono già molte le voci sulle presunte funzionalità esclusive della variante Pro. Scopriamole insieme!

Ecco le presunte caratteristiche esclusive di iPhone 15 Pro

Non perdiamoci in chiacchere e passiamo dritti al punto: le presunte caratteristiche esclusive di iPhone 15 Pro. La prima è il chip A17. Secondo le indiscrezioni, infatti, i modelli Pro della serie saranno dotato del nuovo chip A17 Bionic a 3 nm, che dovrebbe fornire notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza.

Una seconda caratteristica che potremmo vedere solamente sugli iPhone 15 Pro è l'USB-C, o meglio, la velocità di trasferimento via cavo. Stando a quanto riferito da Ming-Chi Kuo, i prossimi iPhone 15 Pro godranno di una velocità di trasferimento più alta rispetto quella del modello base, grazie alla tecnologia 3.2 o persino una Thunderbolt 3.

Potrebbero esserci differenze anche per quanto riguarda la RAM, con i modelli Pro che potrebbero supportare fino ad 8 GB di RAM (contro i 6 GB di iPhone 15 standard). Infine, nel comparto fotografico. È sempre Ming-Chi Kuo a ritenere che iPhone 15 Pro Max presenterà un nuovo teleobiettivo periscopico per offrire uno zoom ottico di almeno 10x.

Sarà proprio così? E soprattutto, adottando questa strategia di iper differenziazione che comporterà inevitabilmente un aumento del prezzo medio di vendita dei prossimi iPhone, Apple riuscirà a convincere gli utenti a spostare la propria volontà di acquisto sui modelli Pro? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

